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【封區檢測】佐敦受限區域強制檢測動員3,000公僕　港府：抗疫工作所有部門及公務員責無旁貸

社會 20:13 2021/01/29

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政府動員大批公務員參與強制檢測行動。（曾耀輝攝）

新冠肺炎疫情反覆，港府近日「突襲式」封鎖部分區域，以進行強制檢測行動。政府指，當局已要求各部門在人力及資源配套上，作充分的準備，以便在短時間內起動部門人員，參與抗疫行動，應付突發的需要；又強調在抗疫工作上，所有政府部門及各級公務員均責無旁貸。

政府指，在上星期佐敦指明「受限區域」強制檢測的行動中，動員3,000名公務員同事參與，包括多個紀律部隊人員及來自房屋署、勞工處、土木工程拓展署、渠務署、機電工程署和水務署的文職人員也竭盡所能，在有關區域內協助登記及準備物資等工作。

政府說，有關行動籌備過程緊迫，要在極短時間內調動大量人手，政府各部門同事逐家逐戶進行了3,650次家訪；為區內的安老院及其他行動不便的人士上門採樣；為居民提供食物包、清潔用品，為有需要的長者送熱飯；亦為在這區內沒有居所的朋友安排休息地方。

政府提及，若公務員同事對有關行動的人事編配有疑問，各部門樂意解答同事的問題，如有同事對外發放不實訊息或指控，除嚴重影響政府在抗疫方面的工作，亦有損公務員團隊的公眾形象，對其他積極參與的同事有欠公允。

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記者：陳曉瑩

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