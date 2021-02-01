【密謀轉行】張敬軒每日看求職版為轉行鋪路　軒仔自詡3類職業可勝任【有片】

▲ 原來，張敬軒每天都看報紙求職版為轉行鋪路，到底若有天張敬軒不當歌手，會選擇做甚麼？

肺炎疫情令各行各業都受到重創，娛樂圈也不例外，歌手的曝光率及收入亦大打折扣，就連張敬軒亦對自己的前景失去信心！原來軒仔每天都看報紙求職版為轉行鋪路，到底若有天張敬軒不當歌手，會選擇做甚麼？

香港人抗疫已經足足一年了，這一年娛樂事業也受到重大影響，所有的宣傳活動甚至演唱會都要被迫取消，張敬軒慨嘆過去一年實在艱難亦很漫長，縱然他是少數能夠舉行演唱會的歌手，可惜事後發現合共有7位職員及觀眾確診，令軒仔難以釋懷。

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他說︰「是的我是做了一場演唱會，但說真的我不會稱之為順利。第四波當時還未爆發，還礙於種種原因，業內很多人，尤其做幕後的已有很長一段時間沒工開，我們就覺得如果疫情相對穩定的話，在政府的指引下能夠做就盡做，但現在也不能後悔，因為已經做了。」

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疫情影響心情致失眠

軒仔表示每日的心情都很忐忑不安，更是他入行20年以來，狀態最差的一個演唱會，因為每晚都擔心致失眠，令他聲線變得沙啞。但有一件事卻總算為他帶來點點安慰︰

我走到後台遇到一位搭台的哥哥經過，他說張生多謝你，我問他什麼意思，原來他已經在家坐了一整年，所以他的子女知道他有工開都很高興。

軒仔認為演唱會有很多的不完美，因此他期望疫情過後，能將演唱會原裝正版地再做一次，因為原先有40人的合唱團、90人的大樂隊，當中有12位擊鼓樂手，場面及聲效都應該極為震撼。可是防疫措施令觀眾人數減半，製作成本大大增加加上防疫理由，最後要縮減樂隊人數，軒仔說︰「今次我們呈現的，比原先效果不足三份一。」

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凡事有好有壞

疫情為軒仔帶來了遺憾，還有已經整整一年沒有跟父母見面，所有的節目都未能一同度過，因此他新一年的願望，只想疫情可以盡快過去，可以跟家人朋友好好聚一聚。但從另一角度看，又有否一些正面的訊息？他說︰

我覺得都頗多，如果不是這個疫情我相信整個娛樂界大家不會找尋其他出路，你發現原來很多人烹飪很了得；如果不是這個疫情我又不能做到這間店，所以我想所有事情都會有好有壞。

軒仔所指的是剛成立的婚紗品牌Sennet Freres，早於兩年前就開始籌備，但他卻一直未有時間行動，疫情下才終於有時間完成整個工程，旗艦店正式於今年初開幕。

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不排除有天轉行

開餐廳、會所，現在還經營婚紗店，張敬軒不斷在歌唱事業以外發展其他生意，有歌迷抱怨他把唱歌變成副業，對此軒仔有所解釋︰

我自己不是這樣想，音樂上我這兩、三年的確放慢了腳步，是因為我突然間覺得我的工作沒有安全感，當我感覺這份工不穩妥的時候我就會去找另一份工。由小到大媽媽教我做人一定要好像杯水一樣，盛在什麼容器你就是那個容器的形狀，潑在地上就只會化成一灘水。如果萬一有一天市場不再需要我，我就要為自己去找下一個章節。

軒仔更大爆他入行以來的一個習慣，原來他每天都看報紙的求職版，他要知道自己的學歷及社會經驗，今時今日可以找一份甚麼工作，以及工作的收入是否能夠養活自己。那到底他可以申請甚麼工種？想聽軒仔怎說，去片

我可以去見marketing或者酒店大堂的副理，因為我很喜歡服務別人，我的朋友來到我家開party我從來都不是玩的，我從來都是waiter招呼他們，我的快樂是由別人的快樂而來，我見到別人開心我就開心。

除此之外，軒仔認為自己也能升任Shop Display Manager（店舖設計經理）一職，以婚紗店為例，店內所有傢俬及裝飾都是他一手一腳搜購回來，就連每件物件如何擺放都是他的主意。懂得未雨綢繆的他，表示入行前所考取的會計牌也沒有放下，以防有一天要再拿出來用，他說︰

可能在這行太久了，我覺得很泡沫，你今日有不代表你明天擁有，反而自己真真正正拿在手的一門技藝才最實際。

記者︰Maria

同場加映：林秀怡訪問