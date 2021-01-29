【BNO VISA】港府：周日起禁持BNO出入境　乘客登機前須出示特區護照或身份證

中國外交部宣布，1月31日起不再承認BN(O)作為有效旅行證件和身份證明，並保留採取進一步措施的權利。港府發言人表明，香港將不承認英國國民（海外）護照作為有效旅行證件和身分證明，由1月 31日起，英國國民（海外）護照不能用於在香港出入境，亦不會在香港獲承認為任何形式的身分證明。

發言人強調，特區政府將由一月三十一日起採取以下措施：

（一） 英國國民（海外）護照不能用於在香港出入境，相關香港居民可繼續以其香港特區護照或香港永久性居民身份證用於在香港出入境；

（二） 英國國民（海外）護照不得在香港作為任何形式的身分證明，相關香港居民可繼續以其香港永久性居民身份證用作身分證明；

（三） 乘客登機前往香港的航班時，航空公司須要求相關香港居民出示其香港特區護照或香港永久性居民身份證，以作證明；

（四） 未持有其他有效旅行證件的非中國籍香港永久性居民可向入境處申領簽證身分書，以作國際旅行之用。

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港府發言人強調，英方現在做法實質性改變了BNO護照性質，違反英方在備忘錄中的承諾。既英方違背承諾在先，中國對此採取反制行動，是理所當然。中央政府現對英方違背承諾採取的立場和政策是外交行為和中央事權，特區政府定會全力配合貫徹落實相關政策所須採取的具體措施。

發言人認為，英國政府此舉措，明顯是利用部分港人仍持有BNO作政治炒作，藉口為有關港人在英居留和入籍提供新路徑。又稱BNO護照推出以來，護照持有人到英國旅遊時一直須受入境和逗留限制，不得在英國工作或就讀，指市民「應看清英國政府的政治圖謀。」

政府又提到，自97年回歸至去年12月，入境處已簽發並仍在有效期內的香港特區護照近580萬本。至於極少數非中國籍港人，若他們只持有BNO護照而沒有其他有效旅行證件，則可向入境處申領簽證身分書，以作國際旅行之用。在遞交申請表和所需文件和費用後，入境處一般可在五個工作天內完成辦理。

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責任編輯：李淇