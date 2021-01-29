公院九龍西骨科專科新症輪候時間按季增逾2.3個月 九中耳鼻喉科及九東內科最長等2.8年
公立醫院專科門診輪候時間漫長。醫管局於今(29日)公布最新的專科門診輪候時間，其中九龍西的骨科輪候時間較往年增加最多，其次為九龍西的耳鼻喉科及新界西的內科，第三則為港島東的耳鼻喉科，分別增加了10、7及5個星期；不過，今年有別於以往，九龍東的眼科、新界西的眼科及港島西、九龍中的精神科輪候時間均減少顯著，當中九龍東的眼科減幅最大，由往年同期的174星期減至132星期，即減少約8個月。
另外，九龍中聯網的耳鼻喉科及九龍東聯網的內科最長輪候時間達146個星期，即2.8年，其次為九龍中聯網的骨科，最長輪候時間達139個星期，即2.7年。
根據醫管局最新資料顯示，截至去年12月31日，多個專科門診穩定新症輪候時間進一步惡化，當中以九龍西聯網的骨科輪候時間增幅最高，較上一次去年10月30日公布的最長輪候數字增加10星期，由73個星期增至83個星期，即病人須多等約2.5個月才可獲治療；其次為九龍西的耳鼻喉科及新界西的內科，均較上次公布的數字增加7星期。
不過，今年九龍東的眼科、新界西的眼科及港島西、九龍中的精神科輪候時間減少尤其顯著，當中九龍東的眼科與去年10月30日公布的最長輪候數字減少42星期，由174星期減至132星期，即減8個月；而新界西的眼科與去年10月30日公布的最長輪候數字亦減少27星期，由92星期減至65星期，即減5個月；而港島西的骨科亦減少23星期，即減少4.4個月。
另外，於整體數字中，九龍中聯網的耳鼻喉科及九龍東聯網的內科的輪候時間最長，達146個星期，均較去年10月30日公布的增加1個星期；其次為九龍中聯網的骨科，最長須輪候個139星期，即2.7年。
表：專科門診穩定新症最長輪候時間按年變化(星期)
|港東
|港西
|九中
|九東
|九西
|新東
|新西
|耳鼻喉科
|+5
|-8
|+1
|-1
|+7
|-
|-3
|眼科
|-6
|-4
|+5
|-42
|-
|-2
|-27
|婦科
|-3
|-3
|-1
|-1
|-3
|-1
|-5
|內科
|-
|-8
|-
|+1
|-3
|-1
|-5
|骨科
|-
|-23
|+2
|-
|+10
|-
|-2
|兒科
|+2
|-4
|-2
|-11
|-1
|-2
|-1
|精神科
|-
|-19
|-19
|-6
|+3
|-
|-3
|外科
|-4
|-
|+3
|-2
|+1
|-1
|-3
註：最長輪候時間(第90個百分值)，即100個人排隊，第90名人士輪候時間
註：與上一季(2020年10月)公布的最新輪候時間比較
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記者：洪芷晴