BNO不獲承認為旅遊證件　胡志偉可獲釋？

▲ 胡志偉因未有交出BNO違反保釋條件。（資料圖片）

外交部今日宣布，自周日起，中國不再承認BNO作為旅行證件和身份證明，消息一出，不少民主派人士即刻要求釋放民主黨前主席胡志偉。事關早前胡志偉因未有呈交BNO，違反保釋條件，最後被撤銷保釋，須還押至下月8日。

究竟胡志偉可否因為BNO不獲承認而獲釋？

▲ 湯家驊指，胡志偉犯的是違反保釋條件，因已違反，已失信於法庭，所以沒有分別。（資料圖片）

資深大律師、行政會議成員湯家驊接受查詢時指出，胡志偉犯的是違反保釋條件，因為已經違反，已失信於法庭，所以沒有分別。換言之，胡志偉並不能因為BNO不被承認為旅遊證件而獲釋。

至於日後相關人士申請保釋時，如被要求交出旅遊證件，是否可以不用交出BNO，湯家驊表示，既然不是旅遊證件便不用交出，但因為擁有可移民的文件，相信要披露，由法庭決定是否需要交出。

英國今日宣布，周日起，接受合資格申請BNO的港人，申請簽證到當地居住、就學及工作，逗留5年後可申請定居，定居12個月後可申請入籍。

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