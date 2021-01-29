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【北角東發大廈封區】遭票控人士21天內繳付罰款可免除刑責　若提出抗辯可書面通知主管當局

社會 21:58 2021/01/29

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

政府昨晚上7時起將北角錦屏街東發大廈A、B、C和D座列為「受限區域」，今早11時半完全解封。（陳靜儀攝）

政府於昨日（28日）晚上7時起限制在北角指明「受限區域」，即錦屏街東發大廈A、B、C和D座內的人士須留在其處所並按政府安排接受強制檢測，發現約15人未進行強制檢測，會向他們定額罰款5,000元及發強制檢測令，其中包括7名「Villa Villa Cafe & Bar」員工，餐廳投訴指員工一直未獲安排檢測，批評當局有關做法十分無理。詳情即看：【下一頁】

民政事務總署指，如在通知書發出當日後的21天內繳付定額罰款，即可解除就該罰款通知書所指明的罪行而須負上的法律責任。被處罰款通知書的人士如意欲就該罪行的法律責任提出抗辯，可以書面通知主管當局。

在這次行動中，民政事務總署、警務處、東區民政事務處和醫療輔助隊動員共約360名人員，安排落實宣告和對違反早前發出的強制檢測公告執法。當日限制與檢測宣告作出後，政府隨即在「受限區域」設置12個檢測站及相關配套，檢測於晚上約9時半開始，至1月29日凌晨2時結束。有關人士分批到在「受限區域」內的12個檢測站接受咽喉和鼻腔合併拭子採樣，安排大致暢順有序。

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記者：陳子謙

 

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