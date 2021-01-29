  • 16°C
香港時間 : 2021129日 (週五) 23:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】機場三跑系統工程7名分判商工人初步確診　負責跑道燈安裝工程

社會 22:41 2021/01/29

分享：

熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

機場三跑系統工程7名分判商工人初步確診。

機場管理局表示，三跑道系統工程分判商有7名工人初步確診感染新冠肺炎，相關的工作範圍已徹底清潔及消毒，接載相關工人往返工地的船隻已獲安排消毒及清潔。

機管局收到工程承辦商中國水電建設集團國際工程有限公司、中國電建集團航空港建設有限公司、保華建築有限公司及建信工程有限公司聯營公司通知，其7名分判商工人初步確診，負責跑道燈安裝工程，相關工程已由昨日(28日)起暫時停工。

他們最近的上班日期於周一(25日)至昨日(28日)之間。與相關工人有接觸的其他工人已接受病毒檢測，並在家等候結果。相關分判商的所有其餘工人及曾與該7名工人乘搭同一艘船隻的工人亦已被安排接受病毒檢測，並只會於取得陰性檢測結果後才返回工作崗位。

機管局一直有嚴格的指引提供予承辦商及分判商，以確保員工及其他機場使用者的公共衞生安全。

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【封區檢測】佐敦受限區域強制檢測動員3,000公僕　港府：抗疫工作所有部門及公務員責無旁貸
今日 20:13
【封區檢測】佐敦受限區域強制檢測動員3,000公僕　港府：抗疫工作所有部門及公務員責無旁貸
【北角東發大廈封區】遭票控人士21天內繳付罰款可免除刑責　若提出抗辯可書面通知主管當局
今日 21:58
【北角東發大廈封區】遭票控人士21天內繳付罰款可免除刑責　若提出抗辯可書面通知主管當局
【確診大廈】九龍區錄27個案續成重災　海逸豪園 、元朗紫荊樓上榜
今日 22:35
【確診大廈】九龍區錄27個案續成重災　海逸豪園 、元朗紫荊樓上榜
機場管理局 三跑道系統 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【開心速遞】呂慧儀斥逾1220萬購上源3房戶+車位　「長腳蟹」離婚後自強獨力照顧兒子
今日 11:00
【開心速遞】呂慧儀斥逾1220萬購上源3房戶+車位　「長腳蟹」離婚後自強獨力照顧兒子
【虛有其表】靚女明星閨房媲美「垃圾窩」 櫃底藏曱甴屍床單掀開9處M血
16:41 2021/01/27
【虛有其表】靚女明星閨房媲美「垃圾窩」 櫃底藏曱甴屍床單掀開9處M血
【產後復出】楊茜堯羅子溢北上拍劇傳收千萬片酬　9月大女兒學爬只能睇片見證
16:31 2021/01/28
【產後復出】楊茜堯羅子溢北上拍劇傳收千萬片酬　9月大女兒學爬只能睇片見證