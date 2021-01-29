【新冠肺炎】機場三跑系統工程7名分判商工人初步確診　負責跑道燈安裝工程

▲ 機場三跑系統工程7名分判商工人初步確診。

機場管理局表示，三跑道系統工程分判商有7名工人初步確診感染新冠肺炎，相關的工作範圍已徹底清潔及消毒，接載相關工人往返工地的船隻已獲安排消毒及清潔。

機管局收到工程承辦商中國水電建設集團國際工程有限公司、中國電建集團航空港建設有限公司、保華建築有限公司及建信工程有限公司聯營公司通知，其7名分判商工人初步確診，負責跑道燈安裝工程，相關工程已由昨日(28日)起暫時停工。

他們最近的上班日期於周一(25日)至昨日(28日)之間。與相關工人有接觸的其他工人已接受病毒檢測，並在家等候結果。相關分判商的所有其餘工人及曾與該7名工人乘搭同一艘船隻的工人亦已被安排接受病毒檢測，並只會於取得陰性檢測結果後才返回工作崗位。

機管局一直有嚴格的指引提供予承辦商及分判商，以確保員工及其他機場使用者的公共衞生安全。

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責任編輯：蘇文軒