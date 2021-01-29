【確診大廈】九龍城單日新增11宗 海逸豪園 、寶盈花園上榜
社會 22:35 2021/01/29
本地新冠肺炎疫情持續，今日（29日）新增50宗確診個案，當中有2宗輸入個案及48宗本地個案，其中16宗為源頭不明，其餘32宗與早前個案有關，另有初步確診逾30宗，至今累計共10,372宗病例。衞生防護中心晚上交代部分確診患者居住地址，九龍區錄27宗個案續成重災，其中單是油尖旺已錄11宗個案。
港島區8
灣仔1
- 美麗邨東座
東區6
- 太古城寧安閣
- 東發大廈
- 新都城大廈 A 座
- 新都城大廈 A 座
- 東熹苑華熹閣
- 新都城大廈 A 座
中西區1
- 頤庭酒店
九龍區27
觀塘3
- 麗港城 7 座
- 麗港城 7 座
- 藍田邨藍泰樓
深水埗3
- 怡靖苑閒靜閣
- 鴨寮街 173 號
- 麗安邨麗平樓
油尖旺8
- 上海大廈
- 加連威老道 59 號
- 文耀樓
- 榮德大廈
- 香港仕德福酒店 (旺角)
- 白加士街 66 號
- 白加士街 66 號
- 工商大廈
九龍城11
- 樂民新邨樂基樓
- 海逸豪園 11 座
- 海逸豪園 11 座
- 樂民新邨樂基樓
- 樂民新邨樂基樓
- 樂民新邨樂基樓
- 海韻軒海景酒店 3 座
- 溫思勞街 31 號
- 紅磡樂嘉大廈
- 紅磡樂嘉大廈
- 祥雲大廈
黃大仙2
- 天馬苑駿昇閣
- 瓊軒苑
新界區13
荃灣6
- 梨木樹邨桃樹樓
- 荃灣中心南寧樓
- 麗都花園 4 座
- 綠楊新邨 R 座
- 海濱花園海逸閣
- 梨木樹邨桃樹樓
元朗6
- 紫荊樓二期
- 凱旋樓
- 屏山白花村
- 天恒邨恒樂樓
- 嘉湖山莊麗湖居 9 座
- 洪福邨洪悅樓
西貢1
- 寶盈花園 2 座
離島1
- 映灣園 2 期映濤軒 6 座
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記者：鄧凱文