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【確診大廈】九龍城單日新增11宗　海逸豪園 、寶盈花園上榜

社會 22:35 2021/01/29

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

衞生防護中心晚上交代部分確診患者居住地址，九龍區錄27宗個案續成重災，其中單是油尖旺已錄11宗個案。（程志遠攝）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（29日）新增50宗確診個案，當中有2宗輸入個案及48宗本地個案，其中16宗為源頭不明，其餘32宗與早前個案有關，另有初步確診逾30宗，至今累計共10,372宗病例。衞生防護中心晚上交代部分確診患者居住地址，九龍區錄27宗個案續成重災，其中單是油尖旺已錄11宗個案。

港島區8

灣仔1

  • 美麗邨東座

東區6

  • 太古城寧安閣
  • 東發大廈
  • 新都城大廈 A 座
  • 新都城大廈 A 座
  • 東熹苑華熹閣
  • 新都城大廈 A 座

中西區1

  • 頤庭酒店

九龍區27

觀塘3

  • 麗港城 7 座
  • 麗港城 7 座
  • 藍田邨藍泰樓

深水埗3

  • 怡靖苑閒靜閣
  • 鴨寮街 173 號
  • 麗安邨麗平樓

油尖旺8

  • 上海大廈
  • 加連威老道 59 號
  • 文耀樓
  • 榮德大廈
  • 香港仕德福酒店 (旺角)
  • 白加士街 66 號
  • 白加士街 66 號
  • 工商大廈

九龍城11

  • 樂民新邨樂基樓
  • 海逸豪園 11 座
  • 海逸豪園 11 座
  • 樂民新邨樂基樓
  • 樂民新邨樂基樓
  • 樂民新邨樂基樓
  • 海韻軒海景酒店 3 座
  • 溫思勞街 31 號
  • 紅磡樂嘉大廈
  • 紅磡樂嘉大廈
  • 祥雲大廈

黃大仙2

  • 天馬苑駿昇閣
  • 瓊軒苑

新界區13

荃灣6

  • 梨木樹邨桃樹樓
  • 荃灣中心南寧樓
  • 麗都花園 4 座
  • 綠楊新邨 R 座
  • 海濱花園海逸閣
  • 梨木樹邨桃樹樓

元朗6

  • 紫荊樓二期
  • 凱旋樓
  • 屏山白花村
  • 天恒邨恒樂樓
  • 嘉湖山莊麗湖居 9 座
  • 洪福邨洪悅樓

西貢1

  • 寶盈花園 2 座

離島1

  • 映灣園 2 期映濤軒 6 座

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記者：鄧凱文

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