【確診大廈】九龍城單日新增11宗　海逸豪園 、寶盈花園上榜

▲ 衞生防護中心晚上交代部分確診患者居住地址，九龍區錄27宗個案續成重災，其中單是油尖旺已錄11宗個案。（程志遠攝）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（29日）新增50宗確診個案，當中有2宗輸入個案及48宗本地個案，其中16宗為源頭不明，其餘32宗與早前個案有關，另有初步確診逾30宗，至今累計共10,372宗病例。衞生防護中心晚上交代部分確診患者居住地址，九龍區錄27宗個案續成重災，其中單是油尖旺已錄11宗個案。

港島區8

灣仔1

美麗邨東座

東區6

太古城寧安閣

東發大廈

新都城大廈 A 座

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東熹苑華熹閣

新都城大廈 A 座

中西區1

頤庭酒店

九龍區27

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麗港城 7 座

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藍田邨藍泰樓

深水埗3

怡靖苑閒靜閣

鴨寮街 173 號

麗安邨麗平樓

油尖旺8

上海大廈

加連威老道 59 號

文耀樓

榮德大廈

香港仕德福酒店 (旺角)

白加士街 66 號

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工商大廈

九龍城11

樂民新邨樂基樓

海逸豪園 11 座

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樂民新邨樂基樓

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海韻軒海景酒店 3 座

溫思勞街 31 號

紅磡樂嘉大廈

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祥雲大廈

黃大仙2

天馬苑駿昇閣

瓊軒苑

新界區13

荃灣6

梨木樹邨桃樹樓

荃灣中心南寧樓

麗都花園 4 座

綠楊新邨 R 座

海濱花園海逸閣

梨木樹邨桃樹樓

元朗6

紫荊樓二期

凱旋樓

屏山白花村

天恒邨恒樂樓

嘉湖山莊麗湖居 9 座

洪福邨洪悅樓

西貢1

寶盈花園 2 座

離島1

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記者：鄧凱文