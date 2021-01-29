【禽流感】冬候鳥「遊隼」陳屍烏溪沙銀湖．天峰　對H5禽流感病毒呈初步陽性

▲ 一隻在烏溪沙銀湖．天峰撿走的遊隼屍體懷疑對H5禽流感病毒的初步測試呈陽性反應，署方正繼續作進一步確定測試（資料圖片）

漁農自然護理署（漁護署）今（29日）表示，一隻在烏溪沙銀湖．天峰撿走的遊隼屍體懷疑對H5禽流感病毒的初步測試呈陽性反應，署方正繼續作進一步確定測試；遊隼是香港常見的留鳥及冬候鳥。

署方指，發現雀屍地點的三公里範圍內並沒有雞場。雖然如此，漁護署仍會致電家禽農戶，提醒他們加強預防禽流感及生物安全措施，亦會去信雀鳥店主、持牌飼養寵物家禽和賽鴿人士，提醒他們採取適當預防措施。漁護署指會繼續密切留意有關情況，本地活家禽農場及批發市場，確保業界採取適當措施預防禽流感：

市民應避免接觸野生雀鳥和活家禽及其糞便，並應在接觸過禽鳥後徹底洗手。市民如發現懷疑病鳥和死鳥，包括野鳥和家禽屍體，可致電1823聯絡漁護署跟進。

有關預防禽流感的健康提示，可瀏覽漁護署網站內的「H5N1衞生資訊」（www.afcd.gov.hk）。

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責任編輯：洪芷晴