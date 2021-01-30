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【疫苗供應】首批復興/BioNTech疫苗下月底到港後展開接種　未來仍會繼續封區檢測

社會 10:46 2021/01/30

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

BioNTech疫苗首批2月底到港。（法新社圖片）

本港訂購的復興/BioNTech疫苗預料首批2月下旬抵港，公務員事務局局長聶德權（30日）在電台節目表示，英國牛津大學與阿斯利康藥廠合作研發的疫苗，預計第二季來港，至於科興疫苗仍未有第三期臨床數據，當局會密切留意發展。

聶德權指出當局正邀請醫療機構及組織營運疫苗接種中心，除了醫管局及衞生署會參與外，亦包括大學、私家醫院、私營醫療機構和診所等。當局亦有邀請私家醫生加入接種計劃。

他表示由於新冠疫苗接種計劃最少維持半年，部門要有較長期的人手調配安排，預料18區的疫苗接種中心，需要20至30名行政支援人員。期望首批BioNTech新冠疫苗下月底到港後，可以立即展開接種計劃。

對於政府一星期內先後3次「封區」強制檢測，分別在佐敦、紅磡及北角等。聶德權表示，未來仍會採取類似的行動，強調做法有助控制疫情，希望各部門預先組織隊伍，隨時動員人手「落區」協助。他相信，各部門會有不同的調動機制，會有足夠經驗應付人手需要。 

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另外歐洲藥品管理局周五（29日）宣布，批准牛津疫苗在歐盟範圍，對18歲以上人士使用。歐盟同時向外披露，其與英國藥廠阿斯利康簽訂的牛津疫苗訂購合約。

然而，德國德國內政部周四（28日）發表聲明，指德國疫苗委員會（STIKO）目前缺乏足夠數據，評估牛津疫苗對65歲或以上長者的有效性。因此，疫苗委員會建議牛津疫苗，只為18至64歲的人士提供接種。

負責生產牛津疫苗的阿斯利康（AstraZeneca）則回應指，根據其研究數據支持，可為65歲或以上長者接種牛津疫苗。

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記者：伍瑋瑋

 

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