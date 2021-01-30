【恐怖虐貓】流浪貓慘遭挖眼剪耳傷口整齊 　獸醫：疑施虐者疑為醫科生

動物的生命同樣寶貴，人類絕不能因為一念私慾將其虐待。根據內地傳媒報道，湖北一姓黃女士周三（27日）表示，自己經常餵養的流浪貓懷疑慘遭被人殘忍虐待，眼睛被挖掉，耳朵也被剪除，貓貓前肢被剪開露骨，傷口因得不到妥善護理而發很難聞的異味。經當地獸醫了解受傷貓貓情況後，表示流浪貓傷口整齊，懷疑施虐者為醫科生或者懂醫的人所為。

據報道，王女士經常餵養在公司附近的流浪貓，但當晚收工後，發現其中一隻貓貓「眼睛沒有了，上面的毛都凝固了，還有膿，兩個前爪都看得見骨頭」。她看到後十分心痛。

點擊大圖受傷貓貓情況:



▲ 流浪貓被人挖去眼睛。

▲ 流浪貓傷口含膿，與血混在一起，毛髮凝固在一起。

▲ 兩個前爪都看得見骨頭。

▲ 傷口非常整齊，獸醫指像是用手術刀在貓麻醉的狀況下進行虐待。

▲ 虐貓者可能會是醫學生或者懂醫學的人。





她將流浪貓送往救治，協助處理獸醫生清理傷口後表示，傷口非常整齊，像是用手術刀在貓麻醉的狀況下進行虐待，虐貓者可能會是醫學生或者懂醫學的人。

虐貓事件發生後，有網民指變態虐貓狂非首次行兇，早於去年12月，附近另一隻小貓亦被挖雙眼，甚至剝去頭皮，質疑兩宗虐貓案是否會有牽連。目前事件正在調查中。

▲ 虐貓者可能會是醫學生或者懂醫學的人。

有網民指內地對虐待動物的法例存在法律空白，每當有虐殺小動物事件發生，只停留在譴責的道德層面，認為可憐的毛孩們，只有立法才能震懾住這些沒人性的人。