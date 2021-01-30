【新冠肺炎】新增13間餐廳曾有確診者到訪　包括荃灣綠楊坊美心MX及星光大道Starbucks

▲ 新增13間餐廳曾有確診者到訪

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（29日）新增50宗確診個案，當中有2宗輸入個案及48宗本地個案，其中16宗為源頭不明，其餘32宗與早前個案有關，另有初步確診逾30宗，至今累計共10,372宗病例。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增13間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增的13間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島

中環 德己立街 17-19 號 Grill ขุนทอง（24/01/2021 #10342）

鰂魚涌 海光商場 好味屋（25/01/2021 #10360）

北角 東寶大廈 金百皇餐廳（25/01/2021 #10360）

北角 公主大廈 紅磡冰室（26/01/2021 #10360）

九龍

尖沙咀 國鈀大廈 沙嗲王（24/01/2021 #10344）

尖沙咀 銀座38 HYC Bar & Lounge（26/01/2021 #10351）

尖沙咀 星光大道 星巴克咖啡（27/01/2021 #10350）

深水埗 海生大廈 金滿閣茶餐廳（28/01/2021 #10355）

新界

荃灣 眾安街75號 富都茶餐廳（22/01/2021 #10341）

荃灣 石圍角邨商場 威威粉麵餐廳（23/01/2021 #10341）

荃灣 綠楊坊 美心 MX（25/01/2021 #10354）

荃灣 荃昌中心 食得喜小廚（25/01/2021 #10354）

元朗 錦綉花園 意樂餐廳（27/01/2021 #10354）

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責任編輯：黃泳欣