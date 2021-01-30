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【新冠肺炎】新增13間餐廳曾有確診者到訪　包括荃灣綠楊坊美心MX及星光大道Starbucks

健康 10:51 2021/01/30

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

新增13間餐廳曾有確診者到訪

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（29日）新增50宗確診個案，當中有2宗輸入個案及48宗本地個案，其中16宗為源頭不明，其餘32宗與早前個案有關，另有初步確診逾30宗，至今累計共10,372宗病例。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增13間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增的13間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島

  • 中環　德己立街 17-19 號 　Grill ขุนทอง（24/01/2021　#10342）
  • 鰂魚涌　海光商場　好味屋（25/01/2021　#10360）
  • 北角　東寶大廈　金百皇餐廳（25/01/2021　#10360）
  • 北角　公主大廈　紅磡冰室（26/01/2021　#10360）

九龍

  • 尖沙咀 　國鈀大廈　沙嗲王（24/01/2021　 #10344）
  • 尖沙咀 　銀座38　HYC Bar & Lounge（26/01/2021　 #10351）
  • 尖沙咀　星光大道　星巴克咖啡（27/01/2021　 #10350）
  • 深水埗　海生大廈　金滿閣茶餐廳（28/01/2021　 #10355）

新界

  • 荃灣　眾安街75號　富都茶餐廳（22/01/2021　 #10341）
  • 荃灣　石圍角邨商場　威威粉麵餐廳（23/01/2021　 #10341）
  • 荃灣　綠楊坊　美心 MX（25/01/2021　 #10354）
  • 荃灣　荃昌中心　食得喜小廚（25/01/2021　 #10354）
  • 元朗　錦綉花園　意樂餐廳（27/01/2021　 #10354）

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責任編輯：黃泳欣

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