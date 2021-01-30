【明星豪宅】譚凱琪半億大宅擁豪華花園　家中設迷你農場種植自家蔬菜

▲ 譚凱琪為女兒舉行百日宴令豪宅曝光。

譚凱琪（Zoie）於去年3月與金融才俊莊日宇（Enrico）結婚，同年10月誕下女兒Gabri。譚凱琪一家住在九龍塘帝景峰複式豪宅，因為疫情的關係，所以女兒的百日宴在家中舉行。

譚凱琪的三位閨蜜陳凱琳、龔嘉欣和沈卓盈也有到賀，她們於IG發布多張當日百日宴的相片，除了公開Gabri的萌爆樣子外，亦令譚凱琪的家意外曝光。

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▲ 譚凱琪早前於家裡為女兒舉行百日前宴。（取自instagram）

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在花園種蔬菜

百日宴當日，譚凱琪悉心將花園佈置一番，以大量汽球及旋轉木馬作裝飾，她於IG寫道：「將不可能變成無限可能 ，在短短數天時間內打造出我心中那個夢幻小樂園，由整個design 擺設 ，candy corner 蛋糕都切合我的心意 ，還給予我們一家有個難忘美好的回憶」獲網民大讚百日宴的場景超美。

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除了於超大花園開派對外，其實早前譚凱琪於YouTube頻道拍片教人煲湯時，於花園裡摘菜。能夠於花園裡種植蔬菜，反映家居頗大，令人相當羨慕。

譚凱琪不放棄事業

事實上譚凱琪不時於家裡角落「打咭」拍照，去年正佗B的她上載了一張在樓梯所拍的照片，

而位於畢架山上的帝景峰背山面海，譚凱琪住的一類複式單位一直甚少有放盤，現在售價4500萬至7500萬。

雖然Zoie嫁有錢丈夫，不過她早表明不會做少奶奶，婚後仍會繼續工作。專心湊女外也開個人YouTube頻道，實行跨界發展。

她曾接受TOPick訪問指，認為現今女性要獨立自主，擁有自已的事業對維繫婚姻亦有一定幫助：「女人要不斷增值自己，身邊伴侶才可以跟你分享任何事。」

同場加映：湯怡訪問