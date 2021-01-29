《櫻桃小丸子》推出3D動畫電影 預計2022年大年初一上映 娛樂 17:46 2021/01/29 分享： 熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 動漫《櫻桃小丸子》宣布將首次以3D動畫形式登上大銀幕，片名為《櫻桃小丸子：奇幻筆記》，並發布了首款海報，從中見小丸子在鏡花水月間追逐帽子，海報上並有一句爺爺經典的台詞：「我最最最最偏愛小丸子」。 電影《櫻桃小丸子：奇幻筆記》由中國製作，內地方面宣布將在2022年大年初一上映，故事講小丸子從日常生活飛越到充滿幻想的新世界，通過這段奇幻冒險為觀眾送上屬於小丸子的溫暖與感動。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【Netflix電影】Netflix2021年將推70部新片 里安納度+姬嘉鐸+The Rock列陣【有片】 15:16 2021/01/14 【Netflix電影】Netflix2021年將推70部新片 里安納度+姬嘉鐸+The Rock列陣【有片】 【算死草】葛民輝憶跟豬脷拍「嘴戲」秘聞 自爆不敢跟星爺鬥笑功：佢一定係焦點 18:00 2021/01/29 【算死草】葛民輝憶跟豬脷拍「嘴戲」秘聞 自爆不敢跟星爺鬥笑功：佢一定係焦點 農曆新年 日本 動畫片 電影