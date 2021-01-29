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《櫻桃小丸子》推出3D動畫電影　預計2022年大年初一上映

娛樂 17:46 2021/01/29

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

動漫《櫻桃小丸子》宣布將首次以3D動畫形式登上大銀幕，片名為《櫻桃小丸子：奇幻筆記》，並發布了首款海報，從中見小丸子在鏡花水月間追逐帽子，海報上並有一句爺爺經典的台詞：「我最最最最偏愛小丸子」。

電影《櫻桃小丸子：奇幻筆記》由中國製作，內地方面宣布將在2022年大年初一上映，故事講小丸子從日常生活飛越到充滿幻想的新世界，通過這段奇幻冒險為觀眾送上屬於小丸子的溫暖與感動。

撰文 : TOPick柴犬出動

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