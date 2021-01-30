【天人永隔】8歲愛女患橫紋肌肉瘤離世　慈父甘願到墓園打工陪伴：女兒不用害怕

▲ 8歲女兒敵不過癌魔離世，爸爸顧京陽決定在墓園打工，每天陪伴亡女。

白頭人送黑頭人多麼令人心痛。8歲女兒在去年敵不過癌魔離世，爸爸顧京陽錐心之痛，女兒在世一直都在爸媽身邊，爸爸想念愛女，決定主動向墓園應徵打工，每天陪伴已死去的愛女，讓她不感孤單害怕。

8歲女兒患癌離世

據內地《大河報洛陽新聞》報道，36歲的顧京陽有一個可愛女兒「甜心」，約3年前，當時5歲的甜心確診患上橫紋肌肉瘤，為了治療此癌症，顧京陽和妻子帶著女兒去北京接受治療。夫妻二人花光積蓄，愛女仍敵不過癌魔，在2020年7月20日離世，終年8歲。

▲ 8歲女兒離世，爸爸接受不來。（影片截圖）

爸爸心裡難過，無法接受女兒離世，而當時經濟條件困難，爸爸亦開始為孩子尋找墓地的事情發愁，後來，獲洛陽鳳凰山生態紀念園伸出援手，免費為提供一個墓位予甜心。可是，爸爸惦掛著女兒。

從孩子出生到去世，我們從來沒離開過孩子，於是我就想，我如果能在安葬孩子的墓園上班，這樣我每天都能見到她，孩子一個人在這裡就不孤獨，也不害怕。

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爸爸到墓園打工陪亡女

顧京陽為了陪伴女兒，主動放棄了之前從事的餐飲行業，在去年8月毅然應聘到墓園打工，負責人及同事都大為感動，讓他在墓園工作。

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每天上班前都要做一件事，顧京陽就是去墓地探望女兒，拿著抹布清潔甜心的墓碑，親吻墓碑，跟她說話，擺放好玩具和食物，讓亡女感受到爸爸的關愛。

陪女兒過9歲生忌

1月14日是女兒的生日生忌，雖然孩子不在了，但他還是會給孩子過生日，爸爸除了準備平日買女兒喜歡吃的果凍、薯條、冬甩和奶茶等零食外，當天更送上生日蛋糕和她最喜歡吃的火龍果。

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顧京陽有感最大的遺憾就是沒能看到女兒結婚步入禮堂。

我曾經一直在想，孩子以後結婚的時候是養麼樣子，生兒育女是甚麼樣子的，但是現在都看不到了⋯⋯

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責任編輯︰王明芳