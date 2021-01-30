【陀槍師姐2021】多層次演繹恐怖情人矛盾心　吳珮如：或者可以做得更好【有片】

▲ 吳珮如在《陀槍師姐2021》中表現出眾。

《陀槍師姐2021》昨晚（1月29日）連環放「催淚彈」，由陳三元（滕麗名飾）、Diana（宣萱飾）及蒙漢森（陳豪飾）調查的小女孩溫晴失跌案，終查出兇手是Fanny（吳珮如飾），溫晴爸爸溫彼（蕭徽勇飾）及溫珮如都以淚功感動觀眾。

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▲ Fanny因愛動殺機。（截圖）

多層次喊戲演繹動人

吳珮如在《陀槍師姐2021》演繹的恐怖情人Fanny，本來與溫彼德有段婚外情，但因覺得對方最愛的是女兒，故不肯離婚。她為了與溫彼德在一起而動殺機，殺死他的女兒溫晴，並把事件佈置成懸案，折磨溫彼德十年。

Fanny在錄口供時道出殺人真相，吳珮如為角色演繹出多層次的喊功，先是嗤之以鼻及不屑，再到又愛又恨又心涼，最後到被溫晴媽媽（趙希洛飾）質問她殺人後真的快樂嗎？她再變得愧疚落淚。

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吳珮如演出精彩

吳珮如整段劇情中交出多層次的喊功，沒有歇斯底里的嚎哭，但仍成功觸動到觀眾的內心，演出亮眼。

她亦在IG分享劇集播出後的感受：

有機會為自己嘅夢想而努力，係一件幾咁幸福嘅事。然後我發現，當你好專心好努力去做一件事，身邊每一個人都會主動幫你協助你去完成，生命影響生命，態度影響態度。 我盡咗力，至少盡咗當時能夠盡嘅力。今日再做一次，或者可以做得更好，但係我想同當日嘅吳珮如講：你盡心盡力去做呢件事，無論結果如何，好多謝你！No regrets！

▲ 吳珮如的演出獲讚。（截圖）

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棄高學歷入行追夢

吳珮如於2014年經TVB藝人訓練班入行，此前她在加拿大多倫多大學經濟學系畢業，但由於她自小便醉心演戲，故完成大學也只是為圓滿家人的心願。

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入行6年，吳珮如一直為《六合彩》任主持，而拍劇一直多以演閒角為主，對上一次有角色名可連戲的劇集便是2019年在《福爾摩斯奶》中演沙煲妹。

吳珮如沒有因為對白戲分少而不認真，反而未有後悔放棄高學歷入場卷找份好工過下半生，因為她相信走每一條路都會有所得著，不論好與壞都應該感恩。

同場加映：麥美恩訪問