【BNO VISA】政府會否要求公務員放棄持有BNO?　聶德權：國籍安排不應混為一談

▲ BNO護照明日起不再獲中國承認作為旅行證件和身份證明。

英國放寬國民海外護照（BNO）持有人移民限制，周日（31日）起開放申請居留英國簽證，讓BNO持有人可與其近親申請在英國居住、就學及工作5年，再申請成為英國公民。英國首相約翰遜形容對BNO移民計劃感到自豪。

BNO護照明日起不再獲北京承認為旅行證件和身份證明。律政司司長鄭若驊表示，特區政府會全面配合國家反制英國政府開放BNO持有人申請入籍的措施，明日起BNO護照不能用於在香港出入境，亦不會在香港獲承認為任何形式的身份證明。

1月31日起開放申請居留英國簽證，即看重要時間及流程：

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鄭若驊在網誌表示，《中英聯合聲明》並無任何條款讓英方在香港回歸袓國後承擔任何權責。雙方在簽署時亦就國籍問題交換備忘錄，英方在備忘錄中說明，英國政府不會賦予持有BNO護照、在香港的中國公民居英權。中方亦表示香港中國同胞，不論是否持有「英國屬土公民護照」，都是中國公民。她指有關備忘錄的條文具約束力，過往亦獲英方承認。

公務員事務局長聶德權表示，外交部及特區政府已經發出清晰訊息，不再視BNO為旅遊證件及身份證明。被問到會否要求公務員放棄持有BNO，聶德權指公務員可否擁有國籍的安排，會按《基本法》及香港法例現有的規定執行，兩者不可以混為一談。

英國外交部對於北京不承認BNO護照的決定表示失望，但不感到驚訝，又指具有BNO身份的港人現在可以選擇到英國生活、工作及學習，英方期待歡迎希望到當地定居的人。唐寧街首相府表示，英國不會對持BNO港人的情況視若無睹，又指具有BNO身份的港人及他們的家人，可使用BNO以外的其他證件入境英國。

BNO持有人及其近親可在周日下午5時起，於於英國政府網站網上申請新簽證，並預約前往位於北角的申請中心，提供指紋以辦理手續。此申請方法，須於申請獲批後90日內到英國。詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋