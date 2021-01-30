【疫苗供應】本港會否跟從世衞建議孕婦打新冠疫苗？　政府專家指要先參考歐美孕婦接種後報告

▲ 世衞建議孕婦接種新冠疫苗。（法新社圖片）

世界衞生組織（WHO）突然修改指引，建議孕婦接種新冠疫苗，認為接種新冠疫苗對孕婦的好處多於風險。對於世衞最新的建議，會否影響本港接種新冠疫苗的優先群組會擴大至孕婦，TOPick正向當局跟進。

政府早前公布新冠疫苗優先接種群組包括長期病患者、前線抗疫工作人員及院舍長者等，身兼政府疫苗顧問專家委員會成員的港大內科學系臨床教授孔繁毅回覆TOPick查詢時指出，對於世衞最新的建議，專家委員會會參考世衞的指引和歐美國家孕婦接種新冠疫苗後的報告，再向食衞局局長建議。

世衞周五表示基於對新冠疫苗的認識，沒有特別理由相信，接種新冠疫苗會令孕婦面對特別風險，而且高於接種新冠疫苗的好處。

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世衞日前曾建議孕婦不宜接種輝瑞（Pfizer）及Moderna兩家藥廠的新冠疫苗，原因是兩種新冠疫苗並未於孕婦身上進行臨床測試。世衞的建議亦與美國疾病控制中心（CDC）的建議相反，令專家及孕婦失望。輝瑞早前表示，未來數月將於孕婦身上進行疫苗臨床測試；Moderna則計劃成立監察小組，跟進孕婦接種疫苖後的副作用。

▲ 港大內科學系臨床教授孔繁毅指出要參考世衞的指引及孕婦接種後報告。

至於本港訂購的復興/BioNTech疫苗預料首批2月下旬抵港，公務員事務局局長聶德權（30日）在電台節目表示，英國牛津大學與阿斯利康藥廠合作研發的疫苗，預計第二季來港，至於科興疫苗仍未有第三期臨床數據，當局會密切留意發展。詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋