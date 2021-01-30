【新冠疫苗】科興已向世衞提交報告　孔繁毅料本港短期內可獲得

▲ （經濟日報資料圖片）

本港將於下月有首批新冠疫苗抵港供接種，身兼政府疫苗顧問專家委員會成員的港大內科學系臨床教授孔繁毅表示，首批抵港的BioNTech疫苗有較多副作用，是否適用於住院長者仍需視乎最新數據；又指科興等疫苗已準備相關報告，相信短期內可以取得，市民毋須擔心。

他又透露，港大有意協助營運社區接種中心，會先為健康長者及醫護人員接種，暫時不會包括院舍長者，會由港大學生協助，亦會為接種人士紀錄副作用情況。

身兼政府疫苗顧問專家委員會成員的港大內科學系臨床教授孔繁毅今早接受電台節見訪問時提到，本港已批准使用的復星/德國BioNTech疫苗保護力很高，但有較多副作用，包括發燒，住院長者是否適用仍要視乎最新數據。

至於內地的科興及國藥疫苗，孔繁毅稱內地的科興及國藥疫苗，仍未提交第三期臨床研究數據，惟知悉科興及國藥已在準備相關報告，相信短期內可以取得，市民毋須擔心；又強調有關疫苗雖已於內地大規模接種，但接種情況不能與第三期臨床研究比較。

他解釋，現時因為或只得特定年齡組別人士接種，事前事後不會檢測抗體水平，亦未必會詳細了解接種後有否出現副作用；重申審視疫苗的第三期臨床試驗報告是審批的基礎條件，難以跳過有關程序便批出疫苗。

孔繁毅指，一定會等收到科興的數據後，再一併審視與BioNTech疫苗相比，哪一種較適合住院長者，又指科興及國藥的滅活疫苗安全性好，可能較適合年長及不活躍的長者接種。

他又補充，南非變種病毒有3個基因出現變化，影響相對大，藥廠Novavax於當地的疫苗測試發現保護力由85%降至60%，本港會密切監察情況。他指，新冠病毒傳染性高，或需待接種人士或受感染人數達到人口7成，疫情才會受控。

他又相信，新冠肺炎會如同流感般一直存在，如果本港新確診數字降回每日20至30宗，食肆、室外運動限制措施可望放寬。

另一名政府疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝指，得知科興已向世衞提交數據，但就未有向本港衞生署提交數據，指科興一日不交數據，本港一日都不能開始審批程序，形容「個波在藥廠」。

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責任編輯：陳正怡