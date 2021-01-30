【開心速遞】白彪當年移民差點導致離婚　演《愛回家》人氣急升留羊咩鬚有玄機

▲ 白彪分享跟太太的愛情故事。

資深演員白彪於《香港愛情故事》演活老粗爸爸「大聲公」，更憑此角於《萬千星輝頒獎典禮2020》奪最佳男配角。白彪於早前接受電台節目訪問，席間分享跟太太的「愛情故事」。

原來白彪夫婦當年移民加拿大後，因為相處出現磨擦差點離婚。另外，白彪曾歷事業低潮，有3年沒劇拍的他靠著留羊咩鬚成功「轉運」，更憑《愛‧回家之開心速遞》裡「雷公」一角人氣彈起。

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▲ 白彪接電台節目訪問。

夫妻要互相體諒

白彪早前接受車淑梅主持的《舊日的足跡》訪問，大談得獎感受外並剖白其「加拿大愛情故事」。 入行 52 年的白彪憑精湛演技演活貼地粗漢，更於TVB頒獎禮榮膺「最佳男配角」。

現實中，鐵漢柔情的白彪家庭至上，愛妻護家，原來 90 年代移民加拿大差點離婚收場，當時沒戲拍的他心情麻麻，夫妻間嗌交時候又口不擇言，白彪對太太說了一句「咁多樣嘢你識 乜吖！」，這句說話傷害了太太，更一直記於心裡。

白彪說：「某一次我好衰，嗌到㷫起把花樽掟落牆角，結果掟穿了個窿， 為了這件事太太要跟我離婚，紙都差不多簽了，幸好來大家冷靜，老婆回心轉意……那個窿3個月都冇人理，我立即親手去填補那個窿，連隨亦填補那段情！」

他續稱：「我當然要做點事，即刻買香水同手袋啦！老實說，兩公婆一定有拗撬，只要體諒，各自退一步，最重要吃提離婚兩個字！」

▲ 白彪於台慶頒獎禮奪最佳男配角獎項。（經濟日報圖片）

三度飾演郭靖

白彪續說去年太太返港探孖孫，而太太亦對他絕對信任，他說：「老婆很照顧我，還教我在酒店煲湯，她真是個好老婆，還讚我的劇好看！」

說到疫情下一對龍鳳胎孫兒誕生，令他又驚又喜。因為一對孖孫在港不足月出世，他眼見就像兩堆麵粉仔，感到十分害怕。而且因疫情關係， 自己及家人均未能到醫院探望，只能靠護士上傳照片，實在擔心到不得了。幸好乖孫們現已學行， 令白彪放下心頭大石。

現年74歲的白彪從演逾半世紀，當年白彪獲佳視邀約演《射鵰英雄傳》，成為電視真人版的第一代郭靖。後來佳視開拍《神鵰俠侶》，白彪演「成熟版郭靖」。於1995年，TVB開拍古天樂主演的《神鵰俠侶》，白彪再被起用飾演郭靖，他也是唯一一位三度演郭靖的男演員。

這位第一代郭靖至今難忘當年被金庸公開稱讚：「他對著我說，你真的好適合演郭靖，你真的夠戇居呀！哈哈！其實我都覺得自己似，因為不算太 smart，學東西不快，學十遍還爭一招，還 有，我好易俾人搵笨！」

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古仔非池中物

說到當年與古天樂拍攝《神雕俠侶》，原來他一早已看到古仔，他說：「當年古天樂青靚白淨，如白面書生一樣，嘩！他記性好又專業，演得好自然，武打跟動作 都 OK，古仔行出來十足楊過。」

他並指：「當年我見他眉目氣質，看出他並非池中物，他演古惑仔、談情說愛、 喜劇樣樣都可以……他曬黑了更好，個人 sharp 了，改變了膚色，連運氣也即刻到！」

原來白彪也曾歷事業低潮，他曾經3年沒劇拍：「我都信運，前三年冇乜工開，我照住塊鏡問自己，為何樣子會這樣？要轉一轉，就決定留點羊咩鬚啦！ 哈！真的即刻回來演《愛·回家之開心速遞》個雷公！」

▲ 白彪很欣賞林淑敏。

欣賞林淑敏羅天宇

白彪笑言一對乖孫為他帶來好運，他說：「他們帶挈爺 爺攞了個最佳男配角獎！我好 enjoy 做雷公，好霸道，一點也不似郭靖，對白不用跟到足，跟老拍 檔大龍生羅樂林好有火花大鬥法，最難忘一場『楊過大戰郭靖』，過足戲癮。」

白彪又點評後輩，對林淑敏及羅天宇加以讚許。「我最欣賞大小姐林淑敏，他演戲好流暢，每 一個動作、每一個表情，我都好欣賞！而羅天宇性格戇戇直直又內向，外型都似郭靖，如為郭靖選角，他的演繹方法都有八、九成似。」

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