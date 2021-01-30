【強差人意】新居屋收樓問題多專家批零分　浴室3幅空心牆有漏水倒塌風險【多圖】

▲ 東涌新居屋裕泰苑收樓問題多，有單位浴室3幅空心牆，恐有漏水、倒塌風險。

香港樓價高企，置業甚艱難，不少市民也希望抽中居屋，因價錢上較有能力負擔。TVB節目《東張西張》訪問東涌新居屋裕泰苑業主收樓後的情況，揭發室內外均出現施工問題，包括空心牆、浴室防水層高度不足、排氣口太接近、隔音與通風設計不理想等。樓宇檢測技術專家到訪現場後，直言其中一個單位為零分，將來空心牆更恐有漏水、倒塌風險。

浴室有三幅空心牆疑偷工減料

業主王先生在節目中表示，自己居於藍田公屋已近30年，2018年抽中東涌裕居屋泰苑後很興奮，去年12月收樓，惟卻發現牆身、玻璃、空心牆問題嚴重，令他大感失望。王先生拆掉牆身表面瓷磚，準備裝修時，發現浴室牆身出現一個個大大小小、深陷的洞孔。製作組邀請樓宇檢測技術專家賴達明到場，他指出浴室四堵牆中，有三堵牆也是「空心牆」，對此感到詫異：「怎麼可能發生？真的不太可能發生的，我也覺得很奇怪。」

專家賴達明表示，牆壁出現結構問題，並用粗筆作測試，直言洞孔「相當深，可以插入整枝筆」。他解釋，牆壁用石屎、英泥或水泥密封，應該要完全密封的，表示「不排除有偷工減料之嫌，不應該有這些洞孔存在。若業主不拆磚，不可能看到問題所在。」他更指，若不及早發現牆壁的問題，會是個潛在隱患。若想額外裝修，安裝較大的櫃子，櫃子和牆壁也有倒塌風險。

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防水層高度不足恐滲水至下層

另外，他又發現防水層高度不足，約僅有2呎高。不過根據屋宇署的指引，防水層應該要有1.8米高，這才可避免洗澡時出現滲水情況。他指出，若防水層太低再加空心牆，洗澡時，水可經牆壁的洞孔滲進牆身，導致牆身積水。因為沒有防水層的保護，滲水情況有機會蔓延浴室外，甚至滲入下層單位。

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專家賴達明直指，防水設備相當差，可能一、兩年後已出現嚴重漏水問題。業主王先生聯絡房屋署後，對方回覆「此設計已沿用20幾年，預留空間for loading」，但王先生聽不明白。賴達明解釋，墻身會預留來安裝櫃子，而且能足夠承載其重量，不過「最大問題是，前設是牆身理應無任何缺陷，但（現在）這些缺陷會減低牆身的承載力。」

賴達明指，設計時沒考慮實際施工的缺陷對墻身的影響。對於2呎高的防水層沿用20幾年，他亦感到「相當驚訝」，認為房屋署的回覆反智。他表示根據2005年的指引，淋浴間四周的牆壁，防水層的高度應為1800毫米。而且防水施工此標準已是20多年前的，相當落後，故可解釋公屋常出現漏水問題。

外墻糞渠排氣口與下層接近

不過，王先生最擔心是外墻的污水渠、糞渠，通風喉的問題。他指室內尚可自行補救，但疫情下，通風喉問題令他感到憂慮。

外墻及下層單位的污水、糞渠的排氣口相當接近，賴達明形容為「上下夾攻」。他解釋，王先生的單位在頂層，氣喉在外牆位置，惟上面還有機房，氣喉無法延伸至大廈最頂層，通風情況並不理想。再者，大廈有高低層，低層單位兩個氣喉很接近窗戶，若大風起來，有機會出現擾流效應，導致廢氣、病毒入屋，增加播毒風險。專家賴達明不諱言，無法為單位評分，但一定要給分數，只會給此單位零分。

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責任編輯：羅嘉欣