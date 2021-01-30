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【醉酒伴郎】將新娘當老婆同床睡兼摸胸　伴郎涉非禮自辯：不會做狗都不如的事

休閒消費 14:47 2021/01/30

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

新加坡1名40歲男子為好友擔任伴郎，婚宴當日飲醉酒入錯房間，與新娘同床瞓兼撫摸對方胸部。

酒後隨時亂性，新加坡1名40歲男子為好友擔任伴郎，婚宴當日飲醉酒入錯房間，將新娘誤當妻子，同床瞓兼撫摸對方胸部，聽到呻吟聲不同才驚覺摸錯人，表示對「朋友妻」絕無非份之想。他現時涉嫌非禮和性侵被控罪。

酒醉伴郎非禮兄弟新婚妻

綜合新加坡媒體報道，當地一名40歲男子被指控在2016年在某酒店套房內，將手伸入一名37歲女子的睡衣內，非禮對方胸部，及用手指性侵對方私處。事發當天被告出席該女子的婚宴，他為多年好友擔任伴郎。

被告於2005年已結婚，曾因酒駕發生意外，妻子習慣等他回家。他一直有個癖好，就是於睡前撫摸妻子胸部，妻子亦習慣。

另一方面，被告早於2003年認識案中新郎，兩人是同事後來成為好友，不時相約飲酒，當時對方女友即新娘間中也會加入。被告強調對朋友妻絕無非份之想。

聽到呻吟聲不同驚覺非老婆

在晚宴當天陪新郎敬酒，擔任伴郎的被告指當時氣氛高漲，不停喝啤酒、葡萄酒和烈酒等，最終酒醉回到客房就睡。

我以為我到家，轉身看到一個身影，以為是我老婆，就跟平常一樣去撫摸她。

被告指當聽到女方的呻吟聲與妻子不一樣後便驚醒，並即時縮手，而醒來時發現自己連衣服和襪子也沒穿，躺在床上，房間也沒開燈，下床時更緊張得幾乎跌倒，抱住好友說對不起。

她是我朋友的老婆，那天也是她的大日子，如果我知道她的話，肯定早就跳下床了，不可能做出這種連狗都不如的事情。

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責任編輯︰王明芳

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