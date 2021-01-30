【陀槍師姐2021】陳三元17年後對丈夫之死釋懷 　滕麗名獨腳戲騷演技感動觀眾

▲ 滕麗名昨晚於《陀槍師姐2021》中演出精彩。

《陀槍師姐2021》集查案與輕鬆搞笑劇情於一身，但在昨晚（29日）《陀槍師姐2021》的劇情就異常沉重，除有蕭徽勇、吳珮如及趙希洛連環喊戲外，更有經典角色陳三元（滕麗名飾）流淚回憶與已離世老公程峰（魏俊傑飾）的過去。

劇中並加插《陀槍師姐》1至4輯的片段，勾起此系列粉絲的回憶。

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▲ 陳三元無法面對程峰已死的事實。（截圖）

陳三元悲痛的一生

陳三元被媽媽二妹姐（朱咪咪飾）提醒要到迷利倉收拾東西搬走，當她踏入迷利倉時便勾起過往與老公程峰的所有回憶。

昨晚，劇中播出陳三元與程峰由相戀、結婚到組織家庭，到程峰失蹤的剪輯片段，讓觀眾在短時間內回憶起陳三元的悲慘一生。

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在《陀槍師姐》1至4輯中，兩人相戀，而陳三元更曾被面具色魔殺人犯強姦，之後排除萬難成功與程峰拉埋天窗，誕下一女一子。正當二人走過磨合堅守感情時，又遇上愛子被殺。

第4輯中，程峰更因與黑勢力鬥爭而被綁起掉進大海，當時劇中只交代程峰失蹤，而陳三元就在接到不胎消息後趕赴現場都一無所獲，結局也因此對程峰生死留下開放式結局，讓觀眾猜想。

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對程峰之死釋懷

事隔17年，《陀槍師姐2021》的劇情終於揭晚程峰已死，而陳三元就因無法面對過去一直逃避。

但當蒙漢森向她示愛時，她就選擇卻步指未能放下老公，後來在溫氏夫婦對女兒死亡釋懷得到啟發，所以選擇到迷利倉收拾舊物。

▲ 陳三元拒絕蒙漢森。（截圖）

滕麗名獨腳戲晒演技

她又終於鼓起勇氣觸碰老公的遺物，再決意把戒指放下，讓回憶及過去一同留在即將倒閉的迷利倉，放下過去向前看，也讓這段情有了最好的結局。

滕麗名在迷利倉的兩場獨腳戲，大晒演技，由害怕面對過去的驚慌到坦然接受傷痛。加上，她在陳豪面前哭訴無法接受心愛的人已離世的哭戲，更是非常感動。

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