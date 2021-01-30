【林嘉泰離世】社署副署長林嘉泰疑腦幹中風昏迷　留醫逾一周後今日不治

▲ 社署副署長林嘉泰留醫11日後不治。

社會福利署副署長林嘉泰1月20日早上，被發現於灣仔胡忠大廈的社署辦事處昏迷，一直留醫東區醫院，延至今早不治，終年59歲。東區醫院發言人證實，林嘉泰已於今日上午11時48分離世。

社會福利署副署長林嘉泰1月20日早上8時許，在灣仔胡忠大廈的社署辦事處昏迷，送往律敦治醫院治理，下午轉送東區醫院深切治療部，據了解，他入院時已昏迷，由於被社署同事發現時已沒有反應，不知道他曾昏迷多長時間，初步診斷不排除出現腦幹中風，情況一直危殆。

社會福利署署長梁松泰對林嘉泰離世深感悲痛代表社署同事向他的家人致以最深切的慰問，部門會盡力為其家人提供適切協助。

▲ 社署副署長林嘉泰昏迷入院，情況危殆。（資料圖片）

林嘉泰於1987年7月加入社署工作，2010年9月至2012年6月出任助理署長（津貼），2012年6月至2013年9月出任助理署長（康復及醫務社會服務），2013年9月升任副署長（服務）。

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記者：陳正怡