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【林嘉泰離世】林鄭月娥對林嘉泰辭世深感震驚及極度哀痛　形容痛失好朋友好同事

社會 14:43 2021/01/30

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

（經濟日報資料圖片）

社會福利署副署長林嘉泰早前於辦公室暈倒昏迷送院，延至今日(30日)上午不治。行政長官林鄭月娥今日對林嘉泰辭世深感震驚及極度哀痛，向其家人致以最深切的慰問，並會為他的後事提供一切所需的協助。

東區醫院發言人證實，社會福利署副署長林嘉泰已於今日上午11時48分離世，終年59歲。詳情請見【下一頁
　　 
林鄭月娥提到自己2000年2003年出任社署署長時，曾與林嘉泰共事，深感他對工作的熱誠、對長者和弱勢社群的關顧以及對社工專業的持守；又讚揚他為人謙厚，事事親力親為，願意聆聽，積極解決問題，深受社福界尊重和部門同事愛戴。

林鄭月娥又形容林嘉泰侍母至孝，待人以誠，真正做到老吾老以及人之老，憶述曾與他共同處理一位亟待援手的長者「福伯」的求助個案，過去10多年林嘉泰每逢春節都陪伴探望福伯，平時亦關懷福伯的起居生活，直至福伯年前百年歸老，讚揚他是公務員的典範，30多年來不斷在社福界發光發熱。
　　 
她對嘉泰遽然逝世深感震驚和哀痛，形容林嘉泰的離去令她痛失一位好朋友、好同事，亦是特區政府的一大損失，但其服務社會的精神會長留在我們心中。

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責任編輯：陳正怡

社會福利署 林鄭月娥 社會福利

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