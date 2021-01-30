【林嘉泰離世】林鄭月娥對林嘉泰辭世深感震驚及極度哀痛　形容痛失好朋友好同事

▲ （經濟日報資料圖片）

社會福利署副署長林嘉泰早前於辦公室暈倒昏迷送院，延至今日(30日)上午不治。行政長官林鄭月娥今日對林嘉泰辭世深感震驚及極度哀痛，向其家人致以最深切的慰問，並會為他的後事提供一切所需的協助。

東區醫院發言人證實，社會福利署副署長林嘉泰已於今日上午11時48分離世，終年59歲。詳情請見【下一頁】



林鄭月娥提到自己2000年2003年出任社署署長時，曾與林嘉泰共事，深感他對工作的熱誠、對長者和弱勢社群的關顧以及對社工專業的持守；又讚揚他為人謙厚，事事親力親為，願意聆聽，積極解決問題，深受社福界尊重和部門同事愛戴。

林鄭月娥又形容林嘉泰侍母至孝，待人以誠，真正做到老吾老以及人之老，憶述曾與他共同處理一位亟待援手的長者「福伯」的求助個案，過去10多年林嘉泰每逢春節都陪伴探望福伯，平時亦關懷福伯的起居生活，直至福伯年前百年歸老，讚揚他是公務員的典範，30多年來不斷在社福界發光發熱。



她對嘉泰遽然逝世深感震驚和哀痛，形容林嘉泰的離去令她痛失一位好朋友、好同事，亦是特區政府的一大損失，但其服務社會的精神會長留在我們心中。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡