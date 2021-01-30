【林嘉泰離世】張建宗等多名司局長深表哀悼及痛惜　讚揚林嘉泰勤奮盡責有同理心

▲ （經濟日報資料圖片）

社會福利署副署長林嘉泰今日上午11時許於東區醫院離世，終年59歲。政務司司長張建宗、勞福局局長羅致光及公務員事務局局長聶德權均對林嘉泰深表哀悼及痛惜，並向他的家人致以深切慰問，社會福利署會盡力為其家人提供適切協助。

政務司司長張建宗表示，自1999年認識林嘉泰，並於2007年至2017年擔任勞工及福利局局長期間，與對方合作無間，處理扶貧、優化社福規劃及構建關愛共融社會的工作；又形容對方於設計及推行長者生活津貼提供很大幫助，更熱衷於援助貧困和弱勢社群。

張建宗讚揚，林嘉泰是一位盡忠職守、克盡本份的公務員，亦是一名謙恭有禮、樂於助人的君子，更深得社署及社福界同寅的尊重和愛戴；形容失去了一位優秀及專業的負責制定和執行社福政策的官員，亦失去了一位卓越的同僚和摰友。

勞福局局長羅致光亦提到，林嘉泰過去33年服務社署，竭誠盡職，全情投入，力臻完善，深得不同職系同事、業界持份者、社福機構以至前線人員敬重；又盛讚其不論工作崗位都善於聆聽、樂於溝通，帶領團隊落實一項項以人為本的福利措施，充分展現社工的專業精神。

他又指，已與林嘉泰相識近30載，在不同崗位均合作無間，勞福利局同事對於痛失隊友深表哀痛。

同樣與林嘉泰認誘多年的公務員事務局局長聶德權憶及出任社署署長期間，與對方合作無間，形容對方是一位勤奮、盡責、有同理心及肯承擔的好同事，在三十多年公務生涯，鞠躬盡瘁，堪稱公務員的典範，亦謹代表公務員隊伍，向林的家屬致以最深切的慰問，同時會盡力協助他的家人渡過這悲哀及艱難的時刻。

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責任編輯：陳正怡