【新冠肺炎】新增28宗確診個案　26宗屬本地包括6宗不明源頭

▲ 本港今日新增28宗確診個案。

本地新冠肺炎疫情持續，今日（30日）新增28宗確診個案，當中有2宗輸入個案及26宗本地個案，其中6宗為源頭不明，其餘20宗與早前個案有關，患者年紀由7個月月大至82歲，至今累計共10,400宗病例。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者，交代最新疫情。歐家榮指出確診個案中有8宗個案住在油尖旺地區，有6宗個案住在九龍城。

今日６宗源頭不明個案包括一名診所護士。有部分群組的個案增加，包括機場三跑工地新增5宗確診，整個三跑地盤共9人染疫，其中「3206合約填海工程」2人確診、「3303合約三跑工程」7人確診，當局會向涉事的工地發出強制檢測。他表示會將共用休息室或者共用設施的地盤工人列為密切接觸者，已60多名工人需要檢疫，另有20多名工人的家人需要檢疫，兩個工程涉及500名工人，需要停工14日

對於今日有單位數的不明源頭是否顯示疫情緩和，歐家榮指出單日的個案不代表疫情已緩和，認為社區仍有隱形患者，加上農曆新年市民的聚會增加，擔心疫情也會有反彈風險。

另外在確診大廈方面，屬於強制檢測大廈的油麻地東安街順安大廈，增至6個單位11人染疫，患者分布屬於不同樓層和座向，而何文田邨綺文樓增至3個單位共6人確診。

劉家獻指出屯門醫院一名ICU男護士為確診病人配藥時沒有戴N95口罩，不過有戴手套及面罩，在病室內逗留了3分鐘，沒有進行任何高風險程序，被列為密切接觸人士，需要隔離檢疫14日。

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記者：陳正怡、伍瑋瑋