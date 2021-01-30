【確診大廈】油麻地順安大廈一日增3人確診　至今6個單位爆疫11人感染

▲ 紅磡樂嘉大廈須強制檢測。（經濟日報資料圖片）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（30日）新增28宗確診個案，包括26宗本地個案，其中6宗為源頭不明，同日再錄40多宗初步確診個案。有多幢已納入強制檢測的大廈再錄得確診個案，當中油麻地順安大廈新增3人確診，包括2人感染源頭不明。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，不明源頭個案當中有2人均居於順安大廈，包括一名81歲已退休患嫗，透過強制檢測確診，其同住一名菲傭亦確診。

另一名同住於順安大廈的印籍外傭，與上述個案所處不同樓層。至今順安大廈4個不同樓層已有6個單位爆疫，分布不同座向，涉及11宗個案；有關大廈已於1月27日發出公告，須於1月28日至30日接受強制檢測。

歐家榮亦提到另一宗不明源頭個案涉及一名居何文田邨綺文樓的患嫗，至今綺文樓已有3個單位爆疫，涉及6人確診，不同樓層及不同座向。

歐家榮解釋，透過強制檢測會找出更多確診個案屬意料之內，由於順安大廈確診個案涉不同層不同座向，或透過共用設施的環境污染傳播病毒，會觀察順安大廈有否再有新增個案，暫時未見明顯垂直傳播。

至於今日確診個案中，有8宗來自油尖旺地區、5宗涉油麻地指定地區、有6宗屬九龍城非指定地區，至於深水埗及紅磡指定地區今日未獲新增確診個案。

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昨日(29日)新增４幢大廈納入強制檢測名單，當中包括油麻地砵蘭街44號榮德大廈、紅磡樂嘉大廈及溫思勞街31號，均錄得新增個案。

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責任編輯：陳正怡