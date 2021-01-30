【機場三跑】填海工程兩個地盤爆疫工友須強檢檢測　患者多從屯門或東涌乘船到工地

▲ 歐家榮指出機場三跑填海工程有９人感染，屬於群組爆發。（林宇翔攝）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（30日）新增28宗確診個案，當中有2宗輸入個案及26宗本地個案，其中6宗為源頭不明，其餘20宗與早前個案有關，患者年紀由7個月大至82歲，至今累計共10,400宗病例，另有逾40宗初步確診。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出有部分群組的個案增加，包括機場三跑填海工地新增5宗確診，整個三跑地盤共9人染疫，其中「3206合約填海工程」2人確診、「3303合約三跑工程」7人確診，當局會向涉事的工地發出強制檢測。

他表示會將共用休息室或者共用設施的地盤工人列為密切接觸者，已60多名工人需要檢疫，另有20多名工人的家人需要檢疫，兩個工程涉及500名工人，需要停工14日。

對於機場地盤工人的追蹤工作，歐家榮指出最先爆發的個案編號是9928，該名患者住在油麻地，但並非指定區域，本身屬於不明源頭個案，他在1月20日由社區檢測發現，本身沒有徵狀，只涉及「3206合約」工程。

歐家榮表示大部分的工人是乘船才可以到工地，因為是填海中的工程，有些人從屯門、東涌坐船，然後在貨櫃中換衫，再到工地，同一間公司的人可能會共用貨櫃改建成的休息室，工人之間都有比較密切接觸。

當中7宗確診個案是屬於「3303合約」地盤工程，患者都是同一分判商旗下工作，大家是認識的，而且有一起吃飯，相信他們不會接觸機場的人。

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記者：伍瑋瑋