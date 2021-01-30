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【電話卡實名制】通訊事務局總監梁仲賢指規例不影響「鴨寮街商戶」買賣　

社會 16:26 2021/01/30

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政府正就電話卡實名制進行公眾諮詢。 (梁偉榮攝)

不少市民使用俗稱「太空卡」的不記名電話儲值卡通訊。政府昨日建議立法推行電話卡實名登記制度，用戶購買儲值卡後須以身份證明文件向電訊商登記才能使用，每人或企業只可在每間電訊商登記3張儲值卡，俗稱「上台」的服務計劃用戶則不在此限。詳情即看：【下一頁】

政府今日起就建議展開一個月公眾諮詢，至2月28日完結，目標是今年第3季生效法例，第4季起新購儲值卡必須實名登記。當局指，匿名儲值卡經常被人用在不同罪案，增加偵查難度，故希望落實有關制度，防止和打擊罪案；執法機關可持法庭手令，或在迫切、緊急而無手令下向電訊商索取登記資料。

電話卡實名制八大建議，即看:

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通訊事務總監梁仲賢接受TOPick訪問時稱，將會準備一個指引，要求電訊商配合條例的落實，預料有公司本身有登記系統，但有些公司沒有系統，或者需要升級。他指出當儲值卡實名制後，有關個人資料由電訊商儲存於公司系統，政府不會備份。

由於諮詢昨日公布後，外界都關注私隱等取用問題，梁仲賢指出已聯絡私隱專員公署，雙方會開會討論有關取用規則，要求電訊商取得的個人資料都符合私隱條例要求。

昨日公布公眾諮詢文件後，深水埗鴨寮街有售本地電話卡的檔主直言，新規例形同迫他們結業；亦有人提議只用數據的儲值卡，可以豁免實名制；梁仲賢指出一般的商戶、排檔仍然可以目前的銷售方式繼續運作，亦即「一手交錢，一手交卡」，不必即場登記個人資料，重點在於用戶啟動電話卡時的程序:

現時可能用100元買了卡後等有需要時用，不過當實名制後，用戶啟用前需要透過網上向電訊商實名登記，然後正式使用，事實上不會影響商戶買賣電話卡的流程。

至於新條例規管的是本港電訊商出售用於香港的電話卡，本港可以買到的外地電訊商的電話卡並不在規管內，將來條例落實後當旅客來港時，購買本地電話卡使用亦需要作實名登記。

通訊事務總監梁仲賢指出新規例規管本地電訊商的電話卡。（陳國峰攝）

另外對於有外界質疑諮詢期只有1個月是太短，梁仲賢亦在電台節目上表示，會視乎意見反映情況再考慮有否需要調整，他強調會與業界溝通，了解他們的需要。他表示現時市場上有大約30間電訊商可供選擇，針對一旦立法後，每人可以購買的預付卡數目有限制，中小企可以考慮使用月費計劃，相信電訊商願意向中小企提供具競爭力的月費方案。

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記者：伍瑋瑋

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