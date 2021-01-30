【食用安全】淮山發霉奶奶堅稱可以吃　老爺：有啲食物係專登發霉先食【附食安講解】

▲ 淮山發霉後，有位奶奶堅稱可以吃，老爺更指有些食物是要等發霉後才吃。

食物發霉仍可以吃？有網友投稿至facebook專頁「Day Day Explode 日日爆」展示一條發霉淮山，問發霉後是否仍可進食。她疑惑表示，奶奶堅稱切除發霉部位就可以吃，老爺更指有些食物是要得發霉後才吃。食物安全中心回應指，一定要扔掉，而且霉菌毒素可對人體造成急性、長期的健康影響。

該名網友投稿表示：「我99（奶奶）話切咗就食得，話我唔識嘢同幾億開頭，千祈唔好扔，話街市都係咁賣畀人。62（老爺）仲幫口話我知唔知有啲食物係專登發咗霉先食。我真係唔識。」從相片可見，淮山切面已變藍，佈滿霉菌，狀甚恐怖。

帖文引來大批網民留言，有人亦分享自家經驗，表示有共鳴。點擊圖片即睇：

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食安中心：可產生霉菌毒素

當日食物安全中心留言回應：「嘩，咁樣一定掉啦！發曬霉啦都」，表明淮山發霉要扔掉。中心又講解霉菌對人體健康的影響，

某些霉菌可造成感染，免疫力弱人士尤其危險。某些霉菌則可產生霉菌毒素，可對人體健康造成急性及長期影響，例如黃曲霉毒素可引致急性肝臟受損，甚至引致肝癌，乙肝帶菌者患肝癌的風險更高。

食安中心提醒，為確保食物安全，除了在製造過程中刻意加入的霉菌外，如發現食物發霉就要丟棄。

單靠去除食物表面上肉眼可見的霉菌並不足以保證食物安全，因為菌絲可能已侵入食物深層，有時毒素甚至可能已蔓延到整個食物！

對於「發霉先食得」這個說法，有網民指只想起芝士。食安中心亦有提及，有些霉菌是有益處的，例如某些芝士。芝士獨特的味道和質感就是靠這類霉菌，例如羅克福芝士（Roquefort）等藍紋芝士，會在製作過程中加入羅克福爾青霉菌（Penicillium roqueforti），令芝士呈藍色紋理。布里芝士（Brie）、卡門貝爾芝士（Camembert）的白色面層其實也是一種霉菌。

這些用來製造芝士的霉菌一般可以安全食用。另外，一些沙樂美腸，例如意大利沙樂美腸，表層特有的白色、薄薄的霉菌均可食用。

最後，食安中心提醒各網友，黃梅天快到了，要做好防潮措施，把食物放進乾淨容器，並放在陰涼、乾燥及通風的地方，就可減低食物受霉的機會。

內容獲「Day Day Explode 日日爆」授權報道

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責任編輯：羅嘉欣