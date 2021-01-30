【奪命意外】4歲孫女阻撓爺爺衝紅燈 遭強行拖着過馬路被車撞倒釀一死一傷

▲ 4歲孫女阻撓爺爺衝紅燈，遭強行拖著過馬路，不幸被車撞倒釀一死一傷。

「馬路如虎口」，亂過馬路或亂衝紅燈隨時釀成致命車禍，大人不守規距，甚至會連累小朋友受傷。根據福建莆田警方在本月27日於微博發布一段監控畫面，63歲爺爺接4歲小孫女放學，欲闖紅燈過馬路，小女孩兩次拉住爺爺，但還是被爺爺拽著往前走。隨後兩人被一左轉彎車輛撞倒，女孩受輕微傷，爺爺送醫救治第6天不治身亡。

從監控畫面可見，爺爺與小孫女當時站在車路燈位處，欲過馬路，當時孫女拉着爺爺，示意不要過馬路，可惜爺爺未有理會，更強行拖着孫女前進，儘管當時有車輛在兩人身邊經過，爺爺未有停下腳步。

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當時有一輪黑色的7人房車正高速轉彎，兩爺孫閃避不及，車子猛力地將兩人撞至飛墮地上，爺爺更撞至一雙鞋飛脫，一倒不起，至於4歲女童倒地後，可以自行爬起來，查看爺爺情況。

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責任編輯︰王明芳