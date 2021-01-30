  • 17°C
香港時間 : 2021130日 (週六) 18:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【奪命意外】4歲孫女阻撓爺爺衝紅燈 遭強行拖着過馬路被車撞倒釀一死一傷

育兒經 17:24 2021/01/30

分享：

熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

4歲孫女阻撓爺爺衝紅燈，遭強行拖著過馬路，不幸被車撞倒釀一死一傷。

「馬路如虎口」，亂過馬路或亂衝紅燈隨時釀成致命車禍，大人不守規距，甚至會連累小朋友受傷。根據福建莆田警方在本月27日於微博發布一段監控畫面，63歲爺爺接4歲小孫女放學，欲闖紅燈過馬路，小女孩兩次拉住爺爺，但還是被爺爺拽著往前走。隨後兩人被一左轉彎車輛撞倒，女孩受輕微傷，爺爺送醫救治第6天不治身亡。

從監控畫面可見，爺爺與小孫女當時站在車路燈位處，欲過馬路，當時孫女拉着爺爺，示意不要過馬路，可惜爺爺未有理會，更強行拖着孫女前進，儘管當時有車輛在兩人身邊經過，爺爺未有停下腳步。

點擊大圖了解車禍經過: 

    點擊圖片放大
    +8
    +7

當時有一輪黑色的7人房車正高速轉彎，兩爺孫閃避不及，車子猛力地將兩人撞至飛墮地上，爺爺更撞至一雙鞋飛脫，一倒不起，至於4歲女童倒地後，可以自行爬起來，查看爺爺情況。

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

育兒心得

最高瀏覽

【開心速遞】呂慧儀斥逾1220萬購上源3房戶+車位　「長腳蟹」離婚後自強獨力照顧兒子
11:00 2021/01/29
【開心速遞】呂慧儀斥逾1220萬購上源3房戶+車位　「長腳蟹」離婚後自強獨力照顧兒子
【母愛偉大】63歲恬妞慶生被讚風韻猶存　開明媽媽由抗拒到接納女兒同性戀
15:13 2021/01/29
【母愛偉大】63歲恬妞慶生被讚風韻猶存　開明媽媽由抗拒到接納女兒同性戀
【可憐人妻】人妻埃及旅行愛上24歲小鮮肉　狠斬20年婚姻後慘遭嫌棄又老又肥
17:03 2021/01/28
【可憐人妻】人妻埃及旅行愛上24歲小鮮肉　狠斬20年婚姻後慘遭嫌棄又老又肥