【變臉疑雲】岑麗香索爆靚媽樣貌持續進化　香香由單眼皮激變圓渾大眼

▲ 岑麗香被揭樣貌再度進化。

36歲的岑麗香初入行時憑著甜美樣子獲封「宅男女神」，榮升人妻的香香依然保持纖瘦身型，惟近年不時被網民指「變臉」，近日香香的外貌又成為網民討論的話題，香香的一對眼睛被指愈來愈大，有網民留言道：「詭異眼頭越黐越埋」，而翻看香香的舊照以作對比，樣貌真的進化不少。

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岑麗香不時於IG分享靓相，而近日有網民於討論區開post，拿香香初入行的照片作對比，指香香兩眼的距離愈來愈窄，雙眼愈來愈大之外，更顯得不太自然，是故有人質疑香香曾經「開眼頭」。

▲ 岑麗香被質疑變臉。

有網民留言指「狀態不復當年勇，詭異眼頭越黐越埋」。2019年網上流傳一張香香的大學畢業照片，對比之下發現香香絕對稱得上女大十八變，遺傳自越南華僑父母的細長雙眼及單眼皮，在選美時卻變成雙眼皮，令人不禁懷疑香香曾經變臉。

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其實自數年前開始岑麗香被質疑「變臉」，2015年，香香更被網友發現懷疑在眼頭動刀，雙眼再次變大。直至2016年下嫁圈外男友強強後，香香雙眼又再變大，眼睛距離愈來愈窄，早年的鳳眼巳變成今天的圓渾大眼。

香香畢業於加拿大昆特侖理工大學，2009年參選溫哥華華裔小姐成奪冠軍後，旋即在2010年代表溫哥華前往香港及中國參加2010年度國際中華小姐，再次贏得選美冠軍入行。

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之後香香更簽約TVB，期間更參與多部劇集演出，2018年完成《果欄中的江湖大嫂》後離開TVB，並在同年7月轉投王祖藍旗下的手工藝創作，翌年香香誕下兒子Jacob，去年更回巢夥拍馬國明演出劇集《BB大晒》。