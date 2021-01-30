【長腿女神】戴祖儀入行兩年想買名錶送爸爸　跟收藏家睇650萬「地通拿」

▲ 戴祖儀與收藏家睇逾一億名錶。

歌手戴祖儀長腿形象非常吸睛，自參演劇集《多功能老婆》及常駐《學是學非》做是非精後嶄露頭角，漸為觀眾熟悉，亦受公司力捧，頻頻為劇集唱插曲，最近便即將推出《陀槍師姐2021》的插曲，星途一片光明。

▲ 戴祖儀指入行兩年想買錶送給爸爸。（Instagram圖片）

戴祖儀介紹古老名錶

而私下的戴祖儀常被指是富二代，畢業於英國名牌大學萊斯特大學的法律系。近日，她就在個人YouTube頻道發佈新影片，與「VINTAGE ROLEX HONG KONG」的會長看名錶。

她在影片的開首提及入行兩年，想買錶孝敬爸爸。她又指自小對錶的認識也是來自於爸爸，看來她的爸爸也是名錶收藏家。

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之後，她就去到與兩位收藏家見面，對方展示出數十隻珍藏名錶，隨便一隻都價值約300多400萬港元，枱上的名錶加起了已總值近億港元。

他們又介紹當中最古老的錶是1953年出產的第一隻「水原藍」，價值300多400萬元。之後又介紹全場最貴的名錶是「地通拿」（Mark 1 鎖霸6263 Paul Newman Daytona），價值達650萬元。

▲ Mark 1 鎖霸6263 Paul Newman Daytona。（截圖）

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戴祖儀在片中常搞笑地指要袋走名錶，更謂只要拿走一兩隻，人生便可以收工。不過，由於名錶是收藏家的珍寶，是非賣品，所以戴祖儀最後並沒有購入錶送給爸爸。

▲ 戴祖儀笑指拿走一兩隻人生便可以收工。（截圖）

設2個Studio放玩具做收藏家

戴祖儀拍攝時亦戴上手錶，是在去年購入的「ROLEX Day-Date」，炒價約是35萬港元，而該款錶更與戴祖儀同年，在1995年出我產，名錶就作為送給自己的聖誕禮物。

女神平日形象是親民的長腿女神，生活中是熱愛打機的宅女，愛好是買收藏品，並租用兩個放置玩具的Studio。

▲ 戴祖儀曾買錶獎勵給自己。（Instagram圖片）

她曾指會把收入的90%用來購入收藏品，10%才用作生活費，所以一直都是靠自己。她也否認自己是富二代，家人只是努力工作的幸福家庭。

戴祖儀的收藏總值逾百萬，而她除了演藝工作外，也有自組公司，及夥拍藝術家開畫展，對藝術及收藏都是非常有要求的人。

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