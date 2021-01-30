【名牌真相】百厭雪橇犬咬爛Chanel銀包　女狗主驚揭名牌內裡用料真相

▲ 內地有名女網民的Chanel銀包被家中雪橇犬咬爛，意外揭發銀包用料。

貴重財物要收好，否財隨時會成為家中百厭狗狗的目標。日前內地有名女網民的Chanel銀包沒有放好，被家中阿拉斯加雪橇犬咬爛，主人發現後「血壓暴升」，她亦意外發現了Chanel銀包內裡用料真相，大為震驚。

▲ 2歲狗狗像說自己無百厭，只是主人無放好銀包。（圖片：小紅書）

揭銀包內部是平價料

貴價名牌是用料品質保證，可是內地有女網友在「小紅書」發文分享，售價約6000人民幣（約6980港元）的藍色格紋Chanel銀包，被家中的不到2歲的狗女「Tequila」咬得支離破碎，見銀包一大角破爛，展示了內裡，地上亦有很多碎片。她發現了內部的材料：

Chanel卡包裡面材質是紙板嗎？託我家阿拉斯加的「福」，我知道了Chanel卡包裡面的材質⋯⋯

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她表示之前只知道該品牌有小羊皮、牛皮等等，從來沒想過有機會了解裡面真正的材質，笑說養阿拉斯加雪橇犬真的需要有健康的心臟，否則隨是會嚇壞，而「這次也算是開眼了」！

網民留言安慰

有網民留言：「其實不用太擔心... Hermes裡面也一樣，別問我為甚麼知道」、「CF也是紙殼子，前任和我吵架時把包給我剪了的」。

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狗狗事後沒有受罰，狗主自我安慰不幸中大幸是，銀包所有卡完整沒有被咬爛。她之後拜託北京朋友入手了一個Chanel 19小羊皮黑色卡包拉鍊款，約4700人民幣（約5470港元）。

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責任編輯：王明芳