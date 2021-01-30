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【新冠肺炎】再多60名病人康復出院　仍留醫病人中有28人情況危殆

社會 17:32 2021/01/30

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

（林宇翔攝）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（30日）新增28宗確診個案，當中有2宗輸入個案及26宗本地個案，其中6宗為源頭不明，其餘20宗與早前個案有關，患者年紀由7個月大至82歲，至今累計共10,400宗病例。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，過去24小時醫管局接獲48宗呈報個案，再多60人出院，現時已有9,362名病人出院。

截至今早9時，仍有801名確診病人於22間公立醫院及亞博館社區治療設施留醫，當中28人情況危殆、38人嚴重、735人穩定；現時正使用1,220張負壓病床及672間負壓病房，使用率分別為66%及74%。

另外，劉家獻指出，屯門醫院一名深切治療部男護士今日早上為確診病人派藥時，沒有戴上N95口罩，不過有戴手套、面罩及穿上保護衣，護士於病室內逗留了3分鐘，期間沒有進行任何高風險程序，惟被列為密切接觸人士，需要隔離檢疫14日。醫管局提醒醫護須按指引穿上合適保護裝備，以保護自己。

同場加映，《TOPick診症室》由專家拆解發展遲緩問題，即睇最新一集：

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責任編輯：陳正怡

 

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