【新冠疫苗】歐盟設機制限制新冠疫苗出口　港府表示極度關注並密切留意事態發展

▲ （經濟日報資料圖片）

本港最快下月有首批復星/德國BioNTech新冠疫苗(復必泰)由德國運抵本港，惟因歐盟新冠疫苗供應緊張，為保障疫苗供應，歐盟設立機制管制成員國廠房生產的新冠狀疫苗出口。

港府發言人今日(30日)表示，就歐盟公布會啟動出口管制機制，必要時禁止新冠疫苗出口，特區政府表示極度關注，並會密切留意事態發展。

發言人稱，留意到歐盟已表明，會致力確保新規定不影響疫苗製造商與第三方按已簽訂的預先採購協議出口疫苗。

港府稱已與簽訂預先採購協議的疫苗製造商積極跟進，致力爭取已訂購的疫苗可以順利如期供港；並已向復星醫藥提出，需向相關各方了解，致力確保按預先採購協議出口供港的復星/德國BioNTech疫苗不會受到影響。

發言人續指，會繼續與世界各地及國內的疫苗製造商商討採購協議，以獲取更多符合安全、有效及品質要求的疫苗供應，並爭取有關疫苗早日供港。

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責任編輯：陳正怡