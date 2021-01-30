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【確診大廈】東涌映灣園三期9座一日增4人確診 　綠楊新邨R座再多一人染疫

社會 18:45 2021/01/30

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

（經濟日報資料圖片）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（30日）新增28宗確診個案，當中有2宗輸入個案及26宗本地個案，其中6宗為源頭不明，其餘20宗與早前個案有關，另有初步確診逾40宗，至今累計共10,400宗病例。

衞生防護中心晚上交代23名確診患者居住地址，以九龍區錄12宗個案最多，單是九龍城區亦已錄得6宗個案；而離島區的4宗個案，均居於東涌映灣園3期-悅濤軒9座。

新界 (6)

元朗 (5)

  • 紫荊樓二期
  • 好彩洋樓
  • 富來花園B座
  • 保定樓
  • 天水圍嘉湖山莊景湖居1座

荃灣(1)

  • 綠楊新邨R座

九龍 (12)

九龍城 (6)

  • 紅磡海逸豪園11座 (2)
  • 紅磡隆基大樓A座
  • 何文田何文田邨綺文樓
  • 土瓜灣樂民新邨樂基樓
  • 土瓜灣定安大廈D座

尖沙咀(2)

  • 尖沙咀金鑾大廈
  • 尖沙咀加連威老道59號

油麻地(4)

  • 油麻地長樂街24號
  • 油麻地順安大廈(3)

離島(4)

  • 東涌映灣園3期-悅濤軒9座 (4)

酒店 (1)

  • 赤鱲角香港天際萬豪酒店

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責任編輯：陳正怡
 

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