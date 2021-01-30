【確診大廈】東涌映灣園三期9座一日增4人確診 　綠楊新邨R座再多一人染疫

▲ （經濟日報資料圖片）

本地新冠肺炎疫情持續，今日（30日）新增28宗確診個案，當中有2宗輸入個案及26宗本地個案，其中6宗為源頭不明，其餘20宗與早前個案有關，另有初步確診逾40宗，至今累計共10,400宗病例。

衞生防護中心晚上交代23名確診患者居住地址，以九龍區錄12宗個案最多，單是九龍城區亦已錄得6宗個案；而離島區的4宗個案，均居於東涌映灣園3期-悅濤軒9座。

新界 (6)

元朗 (5)

紫荊樓二期

好彩洋樓

富來花園B座

保定樓

天水圍嘉湖山莊景湖居1座

荃灣(1)

綠楊新邨R座

九龍 (12)

九龍城 (6)

紅磡海逸豪園11座 (2)

紅磡隆基大樓A座

何文田何文田邨綺文樓

土瓜灣樂民新邨樂基樓

土瓜灣定安大廈D座

尖沙咀(2)

尖沙咀金鑾大廈

尖沙咀加連威老道59號

油麻地(4)

油麻地長樂街24號

油麻地順安大廈(3)

離島(4)

東涌映灣園3期-悅濤軒9座 (4)

酒店 (1)

赤鱲角香港天際萬豪酒店

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責任編輯：陳正怡

