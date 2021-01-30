【確診大廈】東涌映灣園三期9座一日增4人確診 綠楊新邨R座再多一人染疫
社會 18:45 2021/01/30
本地新冠肺炎疫情持續，今日（30日）新增28宗確診個案，當中有2宗輸入個案及26宗本地個案，其中6宗為源頭不明，其餘20宗與早前個案有關，另有初步確診逾40宗，至今累計共10,400宗病例。
衞生防護中心晚上交代23名確診患者居住地址，以九龍區錄12宗個案最多，單是九龍城區亦已錄得6宗個案；而離島區的4宗個案，均居於東涌映灣園3期-悅濤軒9座。
新界 (6)
元朗 (5)
- 紫荊樓二期
- 好彩洋樓
- 富來花園B座
- 保定樓
- 天水圍嘉湖山莊景湖居1座
荃灣(1)
- 綠楊新邨R座
九龍 (12)
九龍城 (6)
- 紅磡海逸豪園11座 (2)
- 紅磡隆基大樓A座
- 何文田何文田邨綺文樓
- 土瓜灣樂民新邨樂基樓
- 土瓜灣定安大廈D座
尖沙咀(2)
- 尖沙咀金鑾大廈
- 尖沙咀加連威老道59號
油麻地(4)
- 油麻地長樂街24號
- 油麻地順安大廈(3)
離島(4)
- 東涌映灣園3期-悅濤軒9座 (4)
酒店 (1)
- 赤鱲角香港天際萬豪酒店
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責任編輯：陳正怡