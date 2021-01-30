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數碼港舉辦教育科技演示日　吸引約70間學校代表參與

社會 19:05 2021/01/30

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

數碼港首席公眾使命官陳思源(左四)、STEM+E Consortium召集人郭家麒(右四)及一眾嘉賓於活動上合照。（照片由數碼港提供）

數碼港今日(30日)與STEM+E Consortium合辦「STEM+E Summit x EdTech Demo Day」活動，邀請23間從事教育科技方案的初創企業，介紹最先進教育科技方案，吸引約70間中小學校的校長及老師透過網上平台出席，合力推動教育界善用科技方案以提升教學質素。

現時數碼港社群中有超過120間從事教育科技的初創企業，涵蓋教育科技的各個主要範疇，包括STEM教學、電子教學方案、遊戲體驗及沉浸式學習、互動科技，以及學校管理系統。

參與是次活動的23間初創企業中亦有18家來自數碼港，向多位負責採購教育科技產品及服務，及從事STEM教學的校長和老師，直接介紹他們研發的教育科技方案的獨特之處。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，新生代被稱為「數碼原住民」(Digital Native)，將來不論是工作或日常生活都離不開數碼科技，而教育科技是學童最早接觸的科技類別，除了令學習過程更愉快和有趣，提高學習成效，亦培養他們熟習科技應用，具備數碼科技的適應力。

政府資訊科技總監辦公室高級系統經理孫宇萬提到，19/20年度的財政預算案提出「中學IT創新實驗室計劃」，鼓勵學校推行科普教育，為培養本地的科技人才鋪路，計劃向每所資助中學提供100萬元，用作購置所需的資訊科技設備和專業服務，及舉辦更多相關的課外活動，加深同學對嶄新資訊科技的認識。

數碼港將於未來2個月繼續跟進是次參與的學校，配對合適的教育科技方案，為教育界與初創界創造雙贏。有興趣配對服務的學校，亦可以登入www.hkedtech.hk登記，將有專人跟進。

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責任編輯：陳正怡

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