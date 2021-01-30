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Cinema City現金券明日到期不獲延期　朗豪坊將安排可於指定食肆使用

社會 21:21 2021/01/30

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎近日似有放緩，惟社交距離措施仍未可放寬，戲院等處所自去年12月初起更再被停業。朗豪坊去年推出的Cinema City現金券將於明日(31日)到期，已購買或換領的市民於Cinema City的fb專頁留言，要求交代事件。

朗豪坊發新聞稿對事件表示高度關注，又指自去年底一直盡力與Cinema City跟進現金券即將到期的安排，惟Cinema City表示已出售予朗豪坊的現金券將不獲延期或退款，朗豪坊對此深表遺憾。

朗豪坊表示，為答謝一直支持朗豪坊的顧客，決定另行額外為顧客提供特別安排，顧客如持有明日到期的朗豪坊Cinema City現金券，憑券到商場內指定餐飲商戶可作與朗豪坊Cinema City現金券同等面值現金使用，有關使用詳情容後公佈。

發言人強調，一直積極與租戶保持緊密溝通，並與各方共度時艱，包括早前向Cinema City以正價購買現金券，以禮品饋贈形式或優惠價發售，回饋顧客支持；同時亦有Cinema City提供額外租金紓緩措施，又指朗豪坊仍持有大量即將到期的Cinema City現金券。

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責任編輯：陳正怡

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