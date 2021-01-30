【強制檢測】油尖旺再多11幢大廈污水樣本呈陽性　居民及訪客須於2月2日前接受強制檢測

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情似有放緩，惟機場三跑填海工地持續有工友確診，政府刊憲曾於擴建香港國際機場成為三跑道系統「合約編號3206─主要填海工程」，以及「合約編號3303─第三條跑道及相關工程」地盤工作或曾逗留逾2小時人士，須於2月2日前接受檢測；另外深水埗有11幢大廈的污水樣本持續陽性，亦須納入強制檢測名單。

因應機場三跑填海工地今日再多5名工友確診，至今累計9人染疫。港府發公告，要求任何於1月17日至30日期間，曾於擴建香港國際機場成為三跑道系統「合約編號3206─主要填海工程」，以及「合約編號3303─第三條跑道及相關工程」地盤工作或曾逗留逾2小時人士，須於下周二(2日)或之前接受檢測；惟如已於1月28日至30日期間已檢測，亦獲視為已遵從規定。

另外，深水埗有11幢大廈因為有污水樣本檢測呈陽性，而須被納入強制檢測公告：

油尖旺基隆街17-19號

油尖旺基隆街21-23號

油尖旺基隆街25-27號

油尖旺基隆街29,29A及31號

油尖旺基隆街33-35號

油尖旺基隆街37-53號/柏樹街16-18B嘉利大廈

油尖旺大南街32-34號

油尖旺大南街36號

油尖旺大南街38號

油尖旺大南街40-42A號美綸樓

油尖旺大南街44-62號/柏樹街12-14號南苑大廈

公告要求任何於1月17日至30日期間曾身處上述指明地方逾2小時的人士，包括住客、訪客及工作人員，須於下周二或之前接受檢測；惟如已於1月28日至30日期間已檢測，亦獲視為已遵從規定。

政府明日起會於旺角詩歌舞遊樂場及深水埗麗安邨增設流動採樣站；而佐敦渡船角文匯街的流動採樣車亦會延長服務至下周一(1日)。

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責任編輯：陳正怡