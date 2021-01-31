【宇宙最強外母】甄子丹63歲外母凍齡有法　與女兒詩詩圓圓合照似姊妹

▲ 汪詩詩母親保養得宜。

「宇宙最強」甄子丹太太汪詩詩的父親去年9月因病逝世，事隔4個月，詩詩走走出喪父陰霾，昨日（1月30日），汪詩詩在社交平台分享了與媽媽及妹妹汪圓圓的三母女合照。

事實詩詩和圓圓與媽媽的感情一直非常好，在她過往於社交平台的發文都可見三母女一同出外玩樂的照片。

最令網民注意，是詩詩和圓圓的媽媽，因為現年63歲的汪媽媽保養得十分好，和兩個女兒一起似三姐妹而不似母女，而且氣質高貴，所以有網民稱形容是「宇宙最強外母」。

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其實甄子丹也是好女婿，因為雖然他拍戲甚忙，卻仍十分注重家庭生活，在汪詩詩及汪媽媽的社交平台內，可見甄子丹常出席家庭聚會，汪爸爸在生時，甄子丹與太太汪詩詩常陪汪爸爸汪媽媽一起旅行、食飯。

子丹曾稱平時工作繁忙，全靠太太做他最強後盾，把家庭和公司業務打理得很好，還好好教導子女，懂得體諒爸爸，令他可無後顧之憂去工作。而且汪詩詩還經常安排家族活動和旅行，維繫一家人的感情，子丹曾稱與外父外母很投契，更感謝他們幫助照顧小朋友，對兩老非常疼愛。

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甄子丹與汪詩詩在2003年結婚，二人誕下一女一子，細仔甄濟嘉（James）已今年13歲，至於長女甄濟如（Jasmine）17歲，她樣貌長得似媽媽汪詩詩外，並得曾靚媽的基因，擁有一雙長腿。

同場加映：湯怡訪問