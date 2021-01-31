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張建宗：不排除按疫情發展再次封區檢測　力爭個案「清零」

社會 10:34 2021/01/31

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

張建宗今日（31日）發表網誌表示，力爭確診個案「清零」是特區政府首要的抗疫目標，防控疫情的工作會按香港的實際情況出發，「因時制宜」，採取精準、果斷、嚴厲和有效的防疫措施，以「快、準、狠」的戰略防止病毒在社區傳播，切實保護市民的健康安全。

張建宗在網誌中指，政府短短一星期已經進行了三次「受限區域」強制檢測的行動，彰顯政府堅定的抗疫決心，並指這類行動精準並具成效，以風險為本的原則，成功找出社區潛伏的隱形患者，而且能夠迅速在指定時間內完成，務求在抗疫同時，做到以人為本，將對市民的影響減至最低。政府會按疫情的發展和實際需要繼續加大力度、速度及幅度進行這類的行動。

他強調，隱形患者往往沒有病徵，播毒而不自知。政府不會低估每一個感染源頭，即使一宗確診個案都會傳播和擴散，亦有可能引起一個大型群組爆發。因此，我們絕不能掉以輕心，要爭取做到「清零」。

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責任編輯：陳麗娜

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