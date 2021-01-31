【新冠肺炎】陳肇始指面對反覆疫情　當局會採取更果斷及嚴厲措施

▲ 食物及衞生局局長陳肇始表示，面對疫情反覆，要採取更果斷和更嚴厲的措施。（陳肇始網誌圖片）

新冠肺炎疫情持續，港府早前於佐敦、油麻地和北角進行封區檢測。食物及衞生局局長陳肇始表示，面對反覆的疫情，當局會採取更果斷和更嚴厲的措施。當局會繼續透過不同渠道為市民提供便捷的檢測服務以達至「願檢盡檢」，盡快找出和截斷社區傳播鏈，以遏止疫情，令小區「清零」。

陳肇始今日（31日）發表網誌，指而目前本港疫情仍然反覆，在1月15日至1月28日期間，本港共錄得907宗個案，包括864宗本地個案或與本地個案有關連的個案及43宗輸入個案；源頭不明個案錄346宗，佔全部個案約38%。面對反覆的疫情，當局會採取更果斷和更嚴厲的措施，透過「外防輸入、內防擴散」的措施嚴控疫情，以及進一步加強各項防疫措施的精準度，務求達至「清零」的目標。

檢測方面，她指現時病毒檢測的策略，是繼續推行並擴大「須檢必檢」、「應檢盡檢」及「願檢盡檢」三方面的檢測措施。自去年11月15日起，共進行了約280萬次檢測，當中有4,645個樣本對病毒呈陽性，即0.17%。政府亦會按區域針對性地擴大強制檢測，其中自第四波疫情以來，全港已有超過100座大廈是在這個情況下被納入強制檢測，另亦劃出4個「指定區域」，分別位於佐敦、深水埗、油麻地/旺角，以及紅磡。

在過去一周，當局更分別在佐敦、油麻地和北角進行了「受限區域」的檢測行動，3次的行動中，有逾8,000名市民接受強制檢測，其中在佐敦和油麻地共找到14名對病毒呈陽性人士。

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至於當局會以甚麼情形下採取甚麼層次或方案，她指會考慮確診個案的數目、性質、相連性和分布、環境因素，以及樓宇質素，包括樓齡和結構，特別是喉管和大廈管理等。

她稱，政府繼續透過不同渠道為市民提供便捷的檢測服務以達至「願檢盡檢」，又提醒需接受強制檢測的市民要為己為人，必須遵從強制檢測公告的要求，否則便要負上法律後果。當局上周先後在深水埗及北角票控29人違反強制檢測公告，強調必定會繼續嚴厲執法，不排除將來再次在這些大廈執法。

陳肇始稱明白不論是強制檢測行動，或是執法過程都可能引起一些居民不便，但為了加強「須檢必檢」，盡快找出和截斷社區傳播鏈，以遏止疫情，希望市民諒解，並相信只要政府和市民同心抗疫，排除萬難，在短時間為小區內所有居民檢測，必可達到小區「清零」，令市民生活盡快回復正常。

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責任編輯：郭詩詩