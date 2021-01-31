【新冠肺炎】盧寵茂指醫學上治療第三期數據並非必要　籲港府主動向藥廠索取數據

▲ 香港大學深圳醫院院長盧寵茂。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續，接種疫苗計劃最快展開，惟科興疫苗仍未有第三期臨床數據。港大深圳醫院院長盧寵茂表示同意檢視新冠疫苗第三期臨床數據後才使用疫苗是最好，惟認為第三期數據並非必要，因部分醫學上的治療方案亦沒有三期數據支持有效，又認為港府應主動出擊，積極向藥廠索取新冠疫苗第三期臨床數據。

盧寵茂今早（31日）接受電視節目訪問時指出，港大深圳醫院約3600名員工上月已願接種國藥疫苗，佔全院約92%，部分沒有接種的人士涉及孕婦、患病人士等，故「基本上可以說是已全院接種」，另有約2100名員工已接種第二針，整體接種率大約是82%。

他提到因應國家的要求，每名接種者須在接種疫苗後，利用手機紀錄自己的情況，部分人在接種後出現紅腫、疼痛、出疹、鼻塞及流鼻水等輕微反應，目前沒有任何嚴重的不良反應。

至於有指國藥疫苗及科興疫苗至今沒有公第三期臨床測試報告，他指出國藥疫苗的第三期臨床測試報告只是沒有公開，惟早已交予國家藥監局，藥監局於去年已經審批，在有條件下可以上市，其保護率為約79.34%，而因是滅活疫苗，其技術亦是好成熟， 副作用亦較輝瑞疫苗低。作為醫生的他，認同先檢視新冠疫苗第三期臨床數據，才使用疫苗是最好，惟認為第三期數據並非必要，又舉例指醫學上的一些治療方案，如肝移植手術亦是沒有任何三期數據支持有效。



他稱，國藥疫苗現時仍未在醫學期刊刊登，認為本港政府應積極向藥廠索取第三期臨床數據，又強調疫苗並非百分之百，他即使已接種疫苗亦會繼續佩戴口罩，因為疫苗並非百分之百。

不同意香港可以坐在這裡等數據來，因為是香港市民好需要找另一個防疫方案。

盧寵茂指出今次的疫症大流行中，要有取一個平衡，不可以用以前的流程作指標，而今次的疫苗審批較以往相對嚴格。他稱，內地的嚴控疫情非常成功，故當地沒有個案可以作臨床測試，只可以到其他地方進行測試。另外，他又認為國家是非常關心香港的情況，因為香港與深圳的交流很密切，兩地有多個跨境貨車司機，關注當局亦先為有關人士優先接種疫苗。

他又認為港府在等待科興疫苗第三期臨床測試報告時，另應索取國藥疫苗的三期數據，因為疫症之下，對每日的經濟損失好大、醫療服務的減少亦令很多病人受到損害，「我們已經沒有時間等藥廠給數據我們」，認為港府應該主動出擊，讓香港多一個選擇，「寧可備而不用，不可用時無備」。

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記者：郭詩詩