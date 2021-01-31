陳茂波：發債集資應付經常支出　恐影響本港金融穩定及安全

坊間有建議指，政府可考慮透過發債集資來應付經常性支出，財政司司長陳茂波認為，此舉很可能會帶來較大的負面影響，不能輕率。

他在網誌中解釋，一旦投資市場認為港府有意透過發債來填補財政赤字，放棄應有的財政紀律，恐會動搖外界對香港中長期財政狀況，以至港元及聯繫匯率的信心，影響本港金融穩定以至金融安全。

陳茂波指出，外匯儲備及港府的財政實力，成為港元穩定的基礎。「一旦我們好像一些已發展國家般，以高額發債來填補政府開支，很可能會導致市場擔心政府日後要把債務貨幣化，令港元的匯率遭受較大壓力，甚至有被投機沽空的風險。」他強調，政府必須維持具透明度及令公眾信服的財政紀律，因為關乎本港金融和社會的穩定。

港府在上周二完成發行第二批綠色債券，陳茂波指，該批債券獲超額認購達7倍，高於5年及10年期各5倍的超額認購，且半數由歐美投資機構承接，足以反映環球的機構投資者對本港的長遠信貸狀況及經濟基調充滿信心，對香港的長遠前景取態樂觀。

他認為，透過發行綠色債券，支持具經濟效益的指定工務工程項目，除了有助本港債券市場的發展外，還可避免因政府在個別年度因現金流限制而阻礙項目推展的速度，使項目能早日完成，讓市民受惠，也有助繼續工務工程開支穩定，有利相關行業的就業。陳茂波指，以港府的財政實力和往績，具備有利條件、就明確的綠色項目發債集資。

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記者：林曉君