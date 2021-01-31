【床照流出】陳冠希舊愛謝芷蕙被追債80萬元　Cammi指疑有人求受不遂惡意中傷

▲ Cammi謝芷蕙捲入桃色醜聞。

曾經與王浩信傳緋聞、陳冠希舊愛謝芷蕙（Cammi）樣貌不斷進化，由最初期與香港著名形象設計師「Nel Nel」張學潤撞樣，到現在樣貌似公仔。

而且Cammi謝芷蕙的IG亦常放上大量的性感相片，在她的強力P圖下，每張相的她由五官到身材比例都極為誇張。

此外，謝芷蕙亦不時在社交平台炫富，比如大晒名牌、住靚酒店、搭私人飛機等，生活十分富貴。

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▲ Cammi曾騷自己坐私人飛機的富貴生活。

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不再與港男拍拖

不斷進化而愈來愈靚的Cammi自稱有大批裙下之臣，且曾透露過只有10多歲時交往的初戀男友是香港人外，之後沒有與香港男士交往，曾表示：「男性朋友仔是國內比較多，我也不知道為甚麼，有人可以告訴我香港男生是怎樣的嗎」

估計她所指香港初戀男友，是她在16歲時的男朋友陳冠希。

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自稱台灣前度男友爆料

不過今日（1月31日）有媒體報道指，一直生活富貴的Cammi欠下台灣前度男友80萬元。據媒體所稱，該台灣前度男友表示在2019年2月開始與Cammi拍拖，在同年3月花50萬為她在5星級酒店辦生日派對，而且之後由他付款讓Cammi去整容、隆胸。

至於這名自稱是前度的台灣人表示，今次爆料的原因是二人拍拖後，發現Cammi仍與其他男生聯絡，更曾約一個廣州男人去澳洲旅行。是次公開事件是想討回公道，並不想再有其他人受騙。

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他並向媒體展示疑過數給Cammi的截圖，以及與兩條短片，一條是台灣前度罵Cammi與女友人扮單身，另一條則聲稱是Cammi在韓國隆胸後離開醫院時所拍。

另外，有兩張他與Cammi的親密照，一張是Cammi睡在床上、一張是二人相擁。

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Cammi受訪強調從沒向任何人借錢，並稱實情是對方求愛不遂，之前已不斷電話滋擾、跟蹤，到今次公開誣衊她，Cammi表示已備案並保留法律追究權利。

而親密照片，Cammi解釋稱，對有關照片沒有印象，聲稱可能有次飲醉後，在不知情下被人下照片。