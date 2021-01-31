【新冠肺炎】聚會期間拉低口罩至下巴與他人交談　夫婦4日後確診新冠肺炎

▲ 聚會期間拉低口罩至下巴與他人交談，夫婦4日後確診新冠肺炎。

新冠肺炎疫情持續，市民應注意個人衛生，做好防疫措施。近日馬來西亞一對夫婦分享染疫的經歷，指早前參加聚會期間，一度將口罩拉低至鼻和下巴位置，與他人近距離交談，結果感染新冠肺炎。

根據當地媒體報導，一對夫婦近日透露了感染新冠肺炎的的慘痛經歷，他們在「行動管制令」（當局針對疫情實施的防範措施）實施前，參加了一個小型聚會，當時每個人都有遵循標準的防疫措施，夫婦二人亦一直戴上口罩，但均距離與人聊天時，曾把口罩拉低到鼻和下巴的位置。

在參加聚會後3天，二人發現當時與他們聊天的人確診新冠肺炎，於是他們使用快速抗原試劑盒（RTK Antigen）進行檢測，當時的結果為陰性。惟翌日，妻子開始發燒，於是她去進行聚合酶鏈鎖反應（RT-PCR）檢測，最終結果呈陽性。其後，他們一家都接受了病毒檢測，最終丈夫同樣夫確診新冠肺炎，而女兒和丈夫的母親則逃過一劫。

本港衞生署建議正確佩戴及除下口罩方式：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

根據當地衛生部的指引，輕度或無症狀的患者可以接受治療並在家中隔離，以減輕負擔醫療負擔。由於夫婦二人的症狀較輕微，可以在家隔離。隔離期間，他們有發燒並感到輕微不適，服用了治療發燒藥物，當症狀消退後，他們亦有補充維他命和服用草藥，並會做簡單運動來提高免疫力。

我們很幸運，症狀較輕，但是有一位出席了該聚會的人已經在重症監護病房接受治療了。

目前夫婦二人已經康復，他們對此十分感恩，並提醒大家不要輕視疫情。

我們把故事分享出來就是為了告訴你們，時刻都要正確佩戴口罩，不要再抱著僥倖的心態了！

同場加映：理大檢測6個產地兒童口罩 印尼口罩過濾率僅得12%

新冠肺炎影響下，家長經常要留意哪裡有售兒童口罩，又怕買到黑心口罩。理工大學為TOPick實測6款來自不同國家的兒童口罩，分別模擬在一般呼吸及深呼吸之下的粒子穿透率，結果發現其中兩款遠遠不達所標示的水平！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣