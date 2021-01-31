【BNO VISA】BNO今起不獲港府承認　國泰及港航要求登機須出示身份證或特區護照

▲ 國泰航空及香港航空要求市民登機時須出示身份證或特區護照。

港府日前亦表明，今日起將不承認英國國民（海外）護照（BNO）作為有效旅行證件和身分證明。有航空公司於網上發布通告，指BNO不得在香港作為任何形式的身分證明，提醒香港乘客登機前往香港時，須出示香港特區護照或永久性居民身份證。

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入境處表示，自2021年1月31日起，BNO護照不能用於在香港出入境，相關香港居民可繼續以其香港特區護照或香港永久性居民身份證辦理出入境手續。至於有關人士到訪的目的地或過境的國家或地區是否接納BNO為有效旅行證件，他們須自行確定。發言人又指，入境處已就相關措施向香港國際機場航空公司委員會作出通知，當乘客登機返回香港時，航空公司需要求相關香港居民出示其香港特區護照或香港永久性居民身分證，以作證明。

▲ 國泰航空在網上發布通知，BNO不得在香港作為任何形式的身分證明。（國泰網頁截圖）

國泰航空及香港航空在網上發布通知，指BNO不得在香港作為任何形式的身分證明，提醒香港乘客登機前往香港時，須出示香港特區護照或永久性居民身份證。

BNO不能用於在香港出入境，相關香港居民可繼續以其香港特區護照或香港永久性居民身份證入境或離開香港；

BNO不得在香港作為任何形式的身分證明，相關香港居民可繼續以其香港永久性居民身份證用作身分證明；

乘客登機前往香港的航班時，航空公司須要求相關香港居民出示其香港特區護照或香港永久性居民身份證，以作證明；

未持有其他有效旅行證件的非中國籍香港永久性居民可向入境處申領簽證身分書，以作國際旅行之用。

▲ (香港航空截圖)

英國政府日前宣布，今日起，開放讓持英國國民（海外）護照（BNO）的香港人申請BNO居留簽證，相關持有人可於2月23日起，透過手機應用程式掃描護照辦理，毋須到簽證申請中心，並延長「特許入境許可（LOTR）」至3月底。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳麗娜