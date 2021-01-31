羅致光：資助安老宿位長者粗死亡率升破18%　疫苗接種有助逐步恢復安老院探訪　

勞工及福利局長羅致光今日（31日）發表網誌指，未來的疫苗接種、病毒檢測能力提升、檢測費用下降等有助當局考慮如何有序及安全地逐步恢復安老院探訪，他指出全面回復社區安老支援服務，讓長者的精神健康得以改善，亦是未來重要的工作。

羅致光在網誌中表示，不論是現時資助安老宿位的長者，或是輪候資助安老宿位的長者，在過往五年的粗死亡率都是在17%至18%之間，但在2020年兩組的粗死亡率都有明顯上升，而居於資助安老宿位長者的粗死亡率升破18%，每天都有13.5人死亡，較2016年平均的12.3人，增幅約1%。

居於或是輪候資助安老宿位的體弱長者的死亡率都上升，可能涉及疫情期間，院舍除體恤原因及公務外，一律不得探訪，居於社區的長者亦社交減少，這都會對長者的精神健康，造成很大的負面影響。外國有研究顯示，在安老院每兩名死於新冠病毒病的長者，便有一名長者因孤獨而死亡。雖然香港的情況，不盡相同，而且當局亦投放了資源協助院舍運用資訊科技，讓院友可以與家人保持一定程度的聯繫，但亦應引以為戒。

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責任編輯：陳麗娜